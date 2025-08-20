È sempre il solito Mou: “Sono uno dei migliori di sempre. Ho vinto tutto”

Roma, 20 agosto 2025 – José Mourinho è sicuramente uno dei personaggi più iconici e divisivi del panorama calcistico: o lo si ama o lo si odia. Dall'inizio della sua carriera da allenatore, nel 1987 con la squadra Allievi del Vitoria Setubal, lo Special One ha vinto di tutto: due campionati portoghesi, una Coppa e una Supercoppa di Portogallo con il Porto, quattro Coppe di Lega inglesi (tre con il Chelsea e una con il Manchester United), tre Premier League con il Chelsea, due Community Shield (una con il Chelsea e una con il Manchester United), una FA Cup ancora con i blues, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e due campionati con l'Inter e una Coppa di Spagna, una Liga e una Supercoppa Spagnola con il Real Madrid. Ci sono poi i trofei internazionali: le due Europa League (con Porto e Manchester United), le due Champions League (Inter e Porto) e la Conference League vinta con la Roma. Il palmarès parla da solo e certifica come Mourinho sia uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

"Io uno dei migliori di sempre? Certo, ho vinto tutto”

Lo Special One è assolutamente convinto dei propri mezzi e in un'intervista rilasciata a Sporty Net ha ribadito ancora una volta come, secondo lui, sia uno dei migliori allenatori della storia. Queste sono state le sue parole: “Io uno dei migliori di sempre? Certo, ho vinto tutto. Io penso che il calcio si misura in base alle vittorie e io sono orgoglioso di come e dove ho vinto: vincere la Champions League con il Porto non è come vincerla con il Barcellona, così come vincere la Champions con l'Inter non è come vincerla con il Real Madrid.

Se vogliamo parlare della mia esperienza con il Real è vero che là non ho vinto la Champions, ma ho vinto il campionato e la coppa contro la squadra migliore del mondo: sono stato io a interrompere il ciclo di dominio del Barcellona. Poi non dimentichiamoci della Conference con la Roma, il primo e unico titolo europeo della loro storia”.

Il sogno: “Mondiale con il Portogallo”

Nell'intervista, Mourinho ha parlato anche del suo adattamento in Turchia, raccontando come, secondo lui, si è ambientato molto bene e, dopo un anno di apprendimento, si sente molto più pronto in vista della nuova stagione. Non poteva non mancare un passaggio sulla nazionale portoghese, che lo Special One spera di allenare nei prossimi anni: “Sono fuori dal Portogallo dal 2004, ma credo che sono destinato a disputare un Mondiale con la Nazionale portoghese, ed è anche una cosa che voglio fare. La mia prima esperienza come ct credo debba essere con il Portogallo, poi la gente capirà che sono in grado di allenare anche le nazionali”.