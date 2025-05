Movimenti di mercato in Prima Categoria: conferme e nuovi arrivi sulle panchine

Movimenti di mercato sulle panchine delle squadre di Prima Categoria. Tra conferme, addii e nuovi arrivi. Non solo cristiano Luchetta confermato sulla panchina del Borghetto, ma è arrivata la conferma anche per Marco Santarelli come allenatore del Pietralacroce che ha raggiunto nell’ultima stagione la salvezza nel playout contro il San Biagio, con la squadra dorica del presidente Saracchini che disputerà per la terza stagione di fila il torneo di Prima Categoria. Santarelli è stato confermato assieme ai collaboratori Michele Ulisse ed Edoardo Ciabattoni e con il direttore sportivo Simone Paladini è già al lavoro per allestire un roster che possa ben figurare nel prossimo campionato.

Nessuna novità in panchina neanche nel Borgo Minonna che ha ottenuto nello scorso campionato il settimo posto. Sarà sempre Francesco Saracini a guidare la formazione rossoblu. Confermato nel Borgo anche l’intero staff tecnico. Non si dovrebbe muovere dalla Filottranese neanche Marco Strappini. Si cambia invece in casa Real Cameranese e Fc Osimo. Nei rossoneri non sarà più Giorgio Pantalone a guidare la squadra di Camerano. Mister Pantalone saluta dopo sette anni e una promozione dalla Seconda alla Prima oltre a due finali di Coppa Marche in quest’ultima categoria con tanto di secondo posto finale in campionato, record di punti e conquista della finale playoff.

In casa Fc Osimo saluta Alessandro Castorina che scende di categoria andando ad allenare nella vicina San Biagio dopo aver centrato il traguardo dei playoff con la formazione osimana. Castorina in tre stagioni sulla panchina giallorossa ha ottenuto una storica promozione dalla Seconda alla Prima Categoria, mentre quest’anno ha portato la squadra a disputare la semifinale playoff, insomma era diventato un punto di riferimento della formazione osimana che dovrebbe essere guidata la prossima stagione da Luca Manisera, ex Vigor Castelfidardo e Montefano.