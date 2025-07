Cosa si è fatto Musiala. Le lacrime di Donnarumma non gli evitano le critiche

Roma, 6 luglio 2025 – Frattura del perone sinistro e lesione ai legamenti: è andata male a Jamal Musiala ma non così male come si temeva ieri, quando il giocatore del Bayern Monaco si è scontrato fortuitamente con Gigi Donnarumma durante la partita contro il Psg del Mondiale per club, in Georgia. Ne avrà per 4-5 mesi.

L’infortunio era parso gravissimo anche allo stesso portiere, immortalato con la faccia tra le mani mentre esce dal campo per l’intervallo. Nel post partita il messaggio sui social: “Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono per te, Jamal Musiala”. Non è bastato a salvarlo dalle polemiche. Ma partiamo dall’inizio.

Alla fine del primo tempo il trequartista dei tedeschi è stato involontariamente travolto da Gigi Donnarumma in area: il portiere dei francesi era in uscita bassa a ridosso della linea di fondo quando ha colpito Musiala che si è accasciato subito al suolo. La caviglia del tedesco è rimasta sotto il corpo di Donnaru mma. Immediato l'intervento dei medici: Musiala, anche lui con le mani sul volto, è stato portato via in barella.

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento per il giocatore, a cominciare da quello di Donnarumma, visibilmente scosso per l'accaduto. Ma non sono mancata le critiche contro di lui, a cominciare da quelle del collega del Bayern, Manuel Neuer.

"Non puoi uscire così – ha affermato l’estremo difensore tedesco ai microfoni di Sky Sport Germania – se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male al tuo avversario”. Neur allude anche a un comportamento scorretto di Donnarumma immediatamente dopo l’infortunio: “Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?' È una questione di rispetto’”. Nel frattempo il portiere del Psg era in lacrime.

I primi esami hanno riscontrato una frattura del perone, osso che collega il ginocchio alla caviglia, e la lesione dei legamenti. La stima della prognosi – secondo i media tedeschi – è di 4-5 mesi di stop ma Musiala sarà sottoposto a nuovi accertamenti una volta rientrato in Germania. Solo con il nuovo referto il Bayern ufficializzerà l’entità dell’infortunio e dello stop.