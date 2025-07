Musiala tornerà nel 2026

La diagnosi è tremenda: frattura del perone della gamba sinistra a cui si aggiunge la lesione dei legamenti per Jamal Musiala, che ha avuto la peggio nei quarti del mondiale per club in uno scontro fortuito con Gigio Donnarumma alla fine del primo tempo. Prima del 2026 Musiala non potrà tornare a giocare: il giocatore del Bayern dovrebbe restare fermo almeno 4-5 mesi. Il giocatore, 22 anni, ieri è stato subito portato in ospedale a Orlando, ieri è stato trasferito a Monaco dove sarà operato, e ha ricevuto molti messaggi di incoraggiamento, primo tra tutti quello di Donnarumma, che subito dopo l’incidente si è messo a piangere quando ha capito la gravità, anche se questo non gli ha evitato le critiche del collega avversario, il portiere del Bayern Neuer.

"Questo grave infortunio e la lunga assenza sono uno shock vero e proprio per Musiala e per tutti noi – ha dichiarato Max Eberl, ds tedesco –. È un duro colpo per il Bayern Monaco. Tutti sanno quanto sia fondamentale Jamal per il nostro gioco e quale ruolo centrale abbia per la squadra. Inoltre, dal punto di vista umano, è estremamente amaro: Jamal era appena rientrato da un infortunio e ora dovrà stare di nuovo fuori a lungo. Gli daremo tutto il supporto di cui ha bisogno. Lo accompagneremo da vicino e saremo sempre al suo fianco. Non vediamo l’ora che possa tornare in campo".

Neuer ha criticato Donnarumma per l’intervento: "Non si può uscire così, se lo fai significa che sei consapevole di poter fare male al tuo avversario. Alla fine della partita sono andato da lui e gli ho detto: Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore? È una questione di rispetto. Non è andato ad augurare il meglio a Musiala, l’ha fatto dopo. La correttezza è sempre importante: io avrei reagito diversamente". Dopo il match Donnarumma aveva postato su instagram: "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono per te, Jamal Musiala".