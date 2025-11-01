Napoli-Como 0-0, Milinkovic Savic para un rigore a Morata

Napoli, 1 novembre 2025 - Ancora lui, sempre lui. Vanja Milinkovic Savic è il baluardo del Napoli. La squadra di Conte, come a Lecce, sopravvive a un rigore contro, stavolta il portiere ha murato Morata, ma senza trovare i tre punti in una partita non facile, poco brillante e con una fase offensiva che ha creato abbastanza poco. I lariani si sono fatti preferire in manovra, ma alla fine della fiera nessuna delle due squadre ha trovato in area ciò che cercava. Rigore a parte, tutte le altre mezze occasioni sono arrivate dalla distanza e il risultato è oltremodo giusto. I campioni d'Italia, ora, dovranno guardare con estrema attenzione a Roma-Milan dato che i giallorossi potrebbero andare in testa da soli. E' una Serie A più aperta che mai.

Milinkovic para un altro rigore

Conte lancia Rrahmani in difesa, ancora panchina per Beukema, a centrocampo Gilmour con Anguissa e McTominay, mentre davanti Hojlund centravanti supportato da Politano e Neres. Fabregas sceglie Morata prima punta, al suo fianco Paz in zona di rifinitura, con Diao e Addai larghi. Parte aggressivo il Napoli che va addirittura sul portiere a pressare per togliere la costruzione dal basso a Fabregas, lo stesso fanno i lariani che recuperano palla con Morata al limite dell’area, poi destro di Caqueret che finisce centrale tra le braccia di Milinkovic Savic. La partita in avvio si gioca sulle riaggressioni e le palle recuperate, ma c’è sempre un pizzico di imprecisione nella zona calda e così i portieri non devono intervenire. Duelli a tutto campo e ad alta intensità, con il Como che gioca con coraggio a baricentro alto creando diversi problemi al Napoli nella fase di risalita del campo. Ci sono anche diversi falli, perché saltata la prima pressione urge intervenire anche con le cattive, ma nel complesso è il Como a farsi preferire stazionando con costrutto nella metà campo partenopea. La tattica funziona, perché al 24’ la palla in profondità di Diao pesca ottimamente Morata, che viene steso in area da Milinkovic: rigore. E’ lo stesso Morata a prendersi la responsabilità di calciare, ma il portiere serbo del Napoli neutralizza il sesto rigore negli ultimi dieci. Si resta zero a zero. Passata la paura, il Napoli prova a sciogliere la sua manovra e McTominay impegna Butez dalla distanza, ma sulla ripartenza successiva Diao prova a saltarli tutti e per poco non ci riesce, salvo poi inciamparsi sul più bello. Il ritmo della partita, in ogni caso, lo fa il Como, che obbliga spesso i partenopei al lancio lungo dalle retrovie, peraltro spesso preda dei difensori di Fabregas. Al 37’ infortunio muscolare per Gilmour, ma Lobotka non è ancora al meglio e alla fine Conte deve scegliere Elmas. Ritmi alti, certo, ma le occasioni, a dir il vero, latitano. Lo squillo finale è proprio del neo entrato che di destro scalda le mani a Butez, ma nulla di trascendentale. All’intervallo è zero a zero.

Secondo tempo con poche emozioni

Altro problema per Conte, Spinazzola non al meglio viene sostituito da Gutierrez per l’inizio del secondo tempo. Il neo entrato si fa subito notare in percussione con un sinistro dal limite, ma la palla sorvola di poco la porta. Il Como continua a mantenere il possesso mentre il Napoli agisce più che altro in verticale negli spazi verso la profondità, ma Hojlund è ben controllato e anche gli esterni non sfondano. Un avvertimento lo manda McTominay con un destraccio dalla distanza con Butez fuori, ma la palla ciondola fino a spegnersi sul fondo. Il secondo messaggio esce dal sinistro di Politano, che sguscia in mezzo a due difensori, e costringe Butez alla parata. L’occasionissima ce l’ha il Como con un cross di Smolcic per la zuccata di Morata che è salvata incredibilmente da Rrahmani davanti alla porta. Prova comunque a salire di colpi la squadra di Conte, con Politano e Neres più vispi, mentre il Como imbastisce ancora la sua ragnatela cercando di trovare la giocata giusta per sbloccare la partita. Fabregas è soddisfatto e cambia solo al 70’ quando Da Cunha e Posch subentrano a Caqueret e Smolcic (ammonito, un rischio contro Neres), mentre Conte sceglie Lang per Neres, cercando una chiave per vincere. A dire il vero, occasioni vere e proprie, con parate importanti dei portieri, non ce ne sono e le due squadre iniziano a mostrare segnali di stanchezza nell’ultimo quarto di match, con ritmi che inevitabilmente calano. Nel quarto d’ora finale emerge anche prudenza, perché un gol potrebbe risultare decisivo anche se il Napoli tenta una accelerazione che obbliga i lariani ad abbassare il baricentro. Hojlund svetta di testa sul secondo palo dopo cross di Politano, ma la palla è centrale nelle braccia di Butez. Fabregas mette forze fresche con Rodriguez e Douvikas per ravvivare la fase offensiva dei suoi, ma la squadra fatica ad accompagnare in velocità l'azione e così escono minuti abbastanza stantii, dalla parte opposta gli ultimi cambi di Conte sono Lucca e Lobotka. La sensazione è che nessuna delle due formazioni abbia la vera e reale forza di togliere lo zero dalla casella dei gol della partita e, quando da corner di Lang Buongiorno colpisce debolmente di testa, tutto appare confermato. A spezzettare il match anche tanti falli, sopra la soglia dei trenta, che inevitabilmente hanno tolto ritmo e dinamica alle due formazioni. Nei quattro minuti di recupero, infatti, non succede nulla. Al Maradona è zero a zero. Milan-Roma diventa una partita dal peso specifico enorme.

MANUEL MINGUZZI