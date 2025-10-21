Napoli, esame Psv. AdL: "In Nazionale solo gli under 23"
Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli questa sera (ore 21) fa visita al Psv. Per questa gara della terza giornata di Champions, che si giocherà a Eindhoven (Olanda), l’attaccante Hojlund non è stato convocato essendo ancora out per un problema muscolare e cosi dovrebbe di nuovo partire Lorenzo Lucca. Scott McTominay, invece, è stato recuperato dopo la ferita lacero-contusa alla caviglia con tanto di sei punti di sutura. L’almanacco dice che nei due precedenti gli azzurri sono sempre stati battuti dagli orange.
"In Nazionale solo giocatori fino a 23 anni". É la proposta partorita da Aurelio de Laurentis (nella foto) a Washington. A margine delle celebrazioni del 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation, il numero uno del Napoli ha elencato le sue richieste. "L’Europa deve cambiare - sono le sue parole a Class CNBC -. I vertici del calcio non vogliono perché hanno paura di perdere le loro poltrone su cui sono comodamente seduti ma bisognerebbe cambiare sia le regole del gioco che i format dei campionati. Si gioca troppo, i calciatori alla fine non ce la faranno più’ a fare 50, 60 o 70 partite all’anno. Non hanno capito che per le nazionali dovrebbero mettere un “cap”: dopo i 23 anni non puoi più’ andare in nazionale, perché devi scoprire i nuovi. Se fai giocare chi ha 37, 35, 34 e 30 anni e questi si infortunano, stai dando un calcio agli stinchi ai campionati locali. Non c’è rispetto per questi campionati e poi non c’e’ un sufficiente pagamento del prestito di un calciatore che 12 mesi all’anno prende lo stipendio da noi. Anche questo va regolamentato: ci danno un chip ma noi vorremmo un chip, un chop e un chap".
