Napoli-Fiorentina live, le formazioni ufficiali. La Supercoppa italiana in diretta dalle 20

Riyad, 18 gennaio 2024 – Napoli e Fiorentina si affrontano questa sera (ore 20, qui la cronaca in tempo reale, diretta tv su Canale 5) nella prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana, che da quest’anno prevede la formula del torneo a 4, tra le prime due classificate in Serie A (Napoli e Lazio) e le due finaliste della Coppa Italia 2023 (Inter e Fiorentina). Domani sarà la volta della seconda semi, Inter-Lazio. Le vincenti si giocheranno il titolo lunedì prossimo nella finale.

Partita secca stasera, chi vince va in finale. In caso di pareggio, ai 90 minuti si andrà ai rigori.

Mazzarri cambia modulo, adottando un 3-4. Titolare Mazzocchi, assente Zielinksi che non è neanche in panchina. Vincenzo Italiano conferma invece il suo classico 4-2-3-1.

Le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

La squadra di Vincenzo Italiano arriva da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato, il Napoli da una sconfitta e una vittoria. La Fiorentina, quarta in classifica in Serie A, ha vinto lo scontro diretto in campionato con il 3-1 al Maradona che a ottobre sancì la fine dell’era Garcia al Napoli. Ma per gli scommettitori stasera è la formazione partenopea quella favorita. Intanto “siamo orgogliosi si essere qui”, ha detto alla vigilia del match Italiano che non ha voglia di rievocare le due finali perse (in Conference e Coppa Italia) lo scorso anno: “Dobbiamo giocare liberi di testa, senza pensieri, provando a mettere in difficoltà il Napoli”. Pensa solo al presente anche il tecnico azzurro Walter Mazzarri. “La finale persa del 2012? Questa è una storia diversa, è un Napoli diverso da quel tempo, la società ha fatto passi da gigante ed è riuscita a vincere uno scudetto”.