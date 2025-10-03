Napoli-Genoa: amici, gemelli e ‘nemici’. La sfida dei destini incrociati

Bologna, 3 ottobre 2025 – La partita tra Napoli e Genoa non sarà mai una sfida come le altre per i cuori partenopei e rossoblù. Dal 1982 al 2019, per ben 37 anni, le due tifoserie hanno instaurato un gemellaggio tra i più longevi nel panorama calcistico del Bel Paese. Tutto iniziò il 16 maggio del 1982, il palcoscenico è il San Paolo di Napoli, ancora lontani i fasti dell’epoca Maradoniana. Questa data è ricordata con affetto dai tifosi liguri, non di certo dai tifosi milanisti. Infatti il Genoa giocava in Campania, i partenopei erano già certi della partecipazione in Coppa Uefa mentre gli ospiti erano impegnati in un duello a distanza con il Milan per la salvezza. I rossoblù erano a quota 24 mentre i lombardi erano a quota 22: due posti ancora liberi per il viaggio nell’inferno della Serie B.

Il Genoa iniziò la partita con un piglio completamente diverso rispetto agli azzurri e concluse la prima frazione sul risultato di 0-1 mentre il Milan era sotto di due reti a Cesena. Tutto sembrava scritto, ma il calcio è bello per regalare storie che con la logica hanno poco a che vedere. Nella seconda frazione in Romagna e in Campania accadde semplicemente di tutto. Criscimanni e Musella rovesciarono il punteggio al San Paolo mentre in Romagna ci fu un ribaltone che portò il Milan dal risultato di 2-0 a 2-3: questo significava retrocessione Genoa che era in svantaggio per gli scontri diretti.

Fu proprio in quei minuti finali che iniziò la storia d’amore tra il Grifone e il Ciuccio. All’ottantacinquesimo minuto di gioco il portiere degli azzurri Castellini decise di regalare un calcio d’angolo agli avversari con un errore maldestro durante l’esecuzione di un rinvio (in molti parlano di richiesta dei tifosi partenopei di aiutare i liguri a discapito del Milan): sugli sviluppi del corner l’ischitano Roberto Russo pareggiò il parziale e gelò i giocatori rossoneri che erano già rientrati negli spogliatoi in quel di Cesena.

Da quel momento in poi, Napoli e Genoa iniziarono una storia d’amore che scrisse pagine di storia del pallone nel Bel Paese. Basti pensare alla promozione di entrambe le compagini dalla Serie B alla Serie A il 10 giugno del 2007. Il destino decise di far fronteggiare allo stadio Luigi Ferraris i genoani e i napoletani in una sfida che sarebbe potuta divenire un dramma per una delle due compagini. In classifica Il Napoli secondo precedeva proprio i padroni di casa, all’inizio del match il Genoa era costretto a vincere per tornare in massima serie mentre gli azzurri sarebbero tornati in Serie A anche con un pareggio. Alla fine, il destino delle due squadre non si decise a Marassi, ma a Piacenza. Il pareggio tra il Piacenza quarto in classifica e la Triestina portò ad un “biscotto” ben voluto da entrambe le tifoserie. Infatti il pareggio su entrambi i campi avrebbe evitato la disputa dei playoff per la distanza di 10 punti tra terza e quarta: al Ferraris la partita terminò 0-0 ed alla fine del match i tifosi di ambo le squadre invasero il terreno di gioco e festeggiarono insieme il ritorno in massima serie.

Dopo altri anni di amicizia, nel 2019 è arrivato il comunicato degli ultras partenopei che ha comunicato la rottura del gemellaggio con i tifosi genoani. I napoletani non hanno gradito uno striscione di vicinanza degli ex amici all’ultras di Varese Daniele Belardinelli, il tifoso deceduto durante gli scontri precedenti al match tra Inter e Napoli il 23 dicembre del 2018. Alle 18 di domenica Napoli e Genoa si ritroveranno allo stadio Diego Armando Maradona, questa volta con la consapevolezza di essere stati protagonisti di una storia d’amore ormai giunta al termine.