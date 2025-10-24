Napoli-Inter, Hojlund non recupera. Chivu con Lautaro: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 24 ottobre 2025 – Una squadra arriva sulle ali dell’entusiasmo, forte di sette vittorie consecutive, l’altra ha iniziato invece un percorso di discesa, culminato con sei gol subiti a Eindhoven in Champions League. Una è campione d’Italia, l’altra no, e questo può fare la differenza. Napoli-Inter è il primo vero crocevia Scudetto della Serie A. Chivu era partito a rilento, sconfitte con Udinese e Juventus, ma poi ha messo le marce alte e ora fa paura al Maradona dove Conte cercherà di ritrovare la rotta perduta dopo una serie di inciampi da non sottovalutare. Tra dichiarazioni, pretattica e quanto altro, il Napoli scudettato sta vivendo un momento di appannamento non pronosticabile e che potrebbe minarne la consapevolezza. In questi casi, però, proprio un big match può ridare fiducia ed entusiasmo. Fattori che possiede oggi l’Inter, forte di una sequenza importante di risultati dopo l’inopinata sconfitta dello Stadium per 4-3. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Probabili formazioni

Antonio Conte ancora senza Rrahmani, Lobotka e Lukaku, ma pure senza Hojlund che non ha recuperato e allora Lucca sarà il centravanti titolare. A supporto Politano e McTominay, mentre De Bruyne e Anguissa dovrebbero governare la mediana. In difesa, Di Lorenzo e Spinazzola in fascia, Beukema e Buongiorno centrali. In porta ancora Milinkovic con Meret che si è fermato nell’ultimo allenamento per un frattura del secondo metatarso del piede destro. Chivu si affiderà a Lautaro, privo di Thuram, con Bonny al suo fianco, mentre Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco saranno i centrocampisti, con Akanji, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa; McTominay; Lucca. All. Conte INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

Precedenti

Sono 178 i precedenti totali tra Napoli e Inter con 81 vittorie nerazzurre, 45 pareggi e 52 vittorie partenopee. Il primo precedente della storia risale al 3 ottobre 1926 con la vittoria 0-3 dei meneghini in Campania, mentre la prima vittoria del Napoli risale al 9 giugno 1929 per 4-1. Il bilancio delle partite nel capoluogo campano è di 91 precedenti con 42 vittorie del Napoli, 24 vittorie dell’Inter e 25 pareggi. Nelle ultime stagioni grande equilibrio al Maradona. L’anno scorso il primo marzo è finita 1-1 (Dimarco e Billing), mentre nel 2023 vinsero i nerazzurri 1-3. L’ultima vittoria del Napoli in casa contro l’Inter in campionato risale al 21 maggio 2023 per 3-1 con i gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano da una parte e di Lukaku dall’altra.

Le parole di Spinazzola

Il Napoli arriva da una scoppola, il 6-2 contro il Psv, e difficilmente si ricordano nella carriera di Antonio Conte passivi così pesanti. Sta mancando qualcosa a livello difensivo ai partenopei, meno solidi dietro rispetto a inizio stagione, e in generale sotto il profilo della mentalità c'è qualcosa da rivedere. L'analisi di Leonardo Spinazzola a CRC: “Abbiamo preso gol non da noi, forse per mancanza di concentrazione. E’ un aspetto che ci è mancato anche nelle partite che abbiamo vinto. Contro il City, invece, eravamo riusciti a resistere 70 minuti in inferiorità numerica”. Distrazioni assolutamente da evitare contro l’Inter, che pur priva di Thuram ha un Lautaro in forma e un Bonny efficace: “L’Inter è fortissima, direi anche di più dell’anno scorso e sappiamo di dover fare una grande partita. Servono fame e concentrazione. Hanno fatto un mercato importante migliorando le seconde linee e adesso sono anche in forma”, ancora Spinazzola. Per l’esterno campione d’Europa 2021 si prospetta inoltre un duello in fascia contro la freccia Denzel Dumfries: “Si può affrontare solo con grande attenzione e corsa”, la risposta di Leonardo.

Le parole di Chivu

Christian Chivu invece non si fida del Napoli in difficoltà. Anzi. I partenopei restano i campioni d’Italia in carica, tra l’altro proprio in volata contro l’Inter, e il tecnico nerazzurro si aspetta come sempre una partita dura: “Non credo c’entri quello che è successo in settimana – le parole di Chivu in relazione alla Champions – Affrontiamo i campioni in carica della Serie A e le ambizioni sono altissime da entrambe le parti. Sarà una partita combattuta”. Chivu preferisce guardare al presente, ma la sottolineatura sui titoli c’è: “Una squadra è campione d’Italia, l’altra no, ma non bisogna guardare cosa è successo l’anno scorso. Nel calcio c’è ambizione e rivalità, il Napoli negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti, vincendo due scudetti. C’è ambizione sia per noi che per loro”. Ambizione è una parola ricorrente nel calcio e Chivu non ha problemi a utilizzarla. Quando si parla di Inter si parla di Scudetti, lotta ai trofei: “Siamo l’Inter, rispettiamo quanto abbiamo fatto negli ultimi anni e c’è la consapevolezza di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. Abbiamo ambizione e voglia di fare una grande stagione per portare avanti quanto di buono è stato fatto”.

Dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Inter, valevole per l'ottava giornata di Serie A, si disputa sabato 25 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d'inizio alle ore 18. Diretta esclusiva del match sulla piattaforma Dazn, visibile tramite abbonamento su smart tv e sul decoder di Sky nell'apposita sezione delle app. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Archiviato l'ottavo turno di Serie A, sarà subito tempo di turno infrasettimanale prima di Halloween. Il Napoli sarà di nuovo in campo il 28 ottobre alle 18.30 in quel di Lecce, mentre l'Inter ospiterà la Fiorentina il 29 ottobre alle 20.45.