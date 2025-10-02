Napoli-Sporting, Conte: "Abbiamo vinto da squadra. De Bruyne? Ragazzo serio"

Napoli, 1° ottobre 2025 – Il Napoli, nonostante la persistente emergenza in difesa, si mette alle spalle il ko di pochi giorni fa il ko patito nel big match di San Siro contro il Milan e coglie il primo sigillo della stagione in Champions League piegando 2-1 lo Sporting Lisbona. Tre punti arrivati nel segno di Kevin De Bruyne, che si è messo alle spalle i malumori sorti dopo la sostituzione di San Siro con una grande prestazione, e di Rasmus Hojlund, autore di una preziosissima doppietta. Il danese ha aperto le danze al 36’ sfruttando il filtrante precisissimo del belga nel corridoio centrale e freddando Rui Silva con un piatto chirurgico. A 11’ dalla fine, dopo il momentaneo pari di Suarez su calcio di rigore (trasformato al 62’), ha poi definitivamente dipanato la matassa siglando il 2-1 con un colpo di testa in anticipo sul portiere avversario sul cross con il contagiri ancora di De Bruyne. Sono insomma diversi i motivi che fanno felice mister Antonio Conte, apparso decisamente soddisfatto a fine gara ai microfoni di Sky Sport: “Per prima cosa, abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Lo Sporting Lisbona ha vinto il campionato portoghese per due o tre anni di fila. Ci ho giocato contro in Champions ai tempi del Tottenham e tanti giocatori sono ancora presenti in rosa. È una squadra di spessore e noi siamo stati davvero molto bravi perché abbiamo vinto da squadra, nonostante l’emergenza. Rispetto all’anno scorso è cambiata completamente la nostra linea difensiva, compreso il portiere. È arrivata una grande risposta da parte di tutti, anche da chi è entrato a gara in corso. Questo deve essere lo spirito. Uno spirito che noi abbiamo. Dispiace aver concesso quei due gol a Milano perché potevamo fare di più in quelle situazioni. Forse, però, la sconfitta contro il Milan ci ha dato quella spinta, quella carica, quella cattiveria e quell’attenzione che stasera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra sotto tutti i punti di vista, oggi sarebbe stata davvero dura perché, come ho detto, considero lo Sporting una squadra di grandissima qualità, con ottimi giocatori”. Conte ha poi gettato acqua sul fuoco, chiudendo il “caso De Bruyne” con parole di elogio per il belga: “Kevin, rispetto agli altri otto acquisti che sono arrivati, viene da una realtà e da un’esperienza consolidata come il Manchester City, nel quale ha giocato per dieci anni ad altissimo livello. Io chiedo sempre a tutti i calciatori di mettersi al servizio della squadra, con cattiveria, attenzione e voglia, che unite alla qualità ci permettono di alzare il livello. Io non ho nulla da dire a Kevin, perché è un ragazzo serio, bravo, che si impegna. Capisco che tutti vogliano giocare, ma al tempo stesso so che ci sono da fare delle sostituzioni. Lo sanno anche i giocatori. Io voglio vincere e se faccio un cambio lo faccio per cercare di vincere. So benissimo che le sostituzioni a livello mediatico pesano perché se vinci le hai azzeccate e se perdi le hai sbagliate. Fa parte del gioco. Ripeto: sono il primo a voler vincere e la squadra deve lavorare tutta assieme”.