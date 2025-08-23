Napoli, una trappola al debutto. Il Sassuolo sogna il colpo Grosso

di Lorenzo Longhi

Campione in carica contro neopromossa: riparte da qui la Serie A, oggi alle 18.30, dalla squadra che il tricolore lo porta sul petto, ospite di una che, tornata nella massima divisione dopo un anno di cadetteria vinta in carrozza, il tricolore ce l’ha nella denominazione dello stadio. Ecco allora Sassuolo-Napoli, sfida tra due club che hanno chiuso la scorsa annata, pochi mesi fa, da prime della classe e festeggiando, certo a livelli diversi, ma ognuna avendo ottenuto l’obiettivo massimo. Ora che si ricomincia, la classifica dice che si riparte da zero, ma poi lo sanno tutti che non è così: lo dicono le rose, ancora incomplete ma più che delineate, lo dicono i traguardi che ciascuno si pone. Però, almeno all’inizio, sognare è lecito per tutti, e se il Sassuolo oggi punta allo sgambetto, Antonio Conte non vuole sentirsi già vincitore: "Abbiamo lo scudetto sulla maglia e per definizione quello ti annovera tra i favoriti. Ma non basta: l’ultima volta da campioni siamo finiti decimi". A dirla tutta lui non c’era (era l’annata di Garcia, Mazzarri e Calzona), ma in quella A c’era anche il Sassuolo, che poi franò in B ma quell’anno, a Reggio subito dopo l’esonero di Dionisi, contro il peggior Napoli delle ultime stagioni, di gol ne prese 6. Tuttavia, un anno fa, al debutto nella stagione che avrebbe riportato a Napoli il titolo, gli azzurri persero 3-0 a Verona. Insomma: chi sia il favorito è chiaro, ma occhio. "Armiamoci perché ci sarà da combattere", per dirla con il linguaggio battagliero di Conte.

Fabio Grosso torna in A dopo avervi allenato appena per tre partite (a Brescia, nel 2019: 3 ko ed esonero), proverà a giocarsela, forte di un attacco con Pinamonti, Berardi – lui la A la ritrova 17 mesi dopo l’infortunio – e Laurienté, e di fronte non avrà l’infortunato Lukaku (starà fermo tre mesi: l’ex Raspadori sarebbe servito, eppure oggi esordirà nella Liga con l’Atletico Madrid) ma dovrà limitare il più possibile il calcio di quel Kevin De Bruyne (nella foto) che, oltre a giocarsi con Luka Modric la palma di acquisto più suggestivo del mercato, promette di aumentare ancora il livello di un Napoli che, con Anguissa e il trio formato da McTominay, De Bruyne e Politano, dietro la punta (oggi Lucca) ha davvero pochi rivali. Questo, chiaramente, sulla carta. Il campo, già stasera, inizierà a raccontarci il resto.