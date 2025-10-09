Napoli, la confessione di Ambrosino: “Indossare questa maglia è un sogno”

Napoli, 9 ottobre 2025 - I minuti disputati in stagione sono appena 15, giusto un quarto d'ora nel finale del match contro il Cagliari, quello fermo su uno 0-0 che solo un guizzo finale di André-Frank Zambo Anguissa avrebbe indirizzato lato Napoli: eppure, Giuseppe Ambrosino ha voglia di dire la sua con quella maglia azzurra indossata fin dalle giovanili, come dichiarato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc.

I ricordi dell'esordio

In realtà, nel programma quasi scritto del classe 2003 e di molti suoi coetanei in questi casi era previsto un altro giro in prestito dopo i passaggi già vissuti con alterni risultati tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone, con un bottino di 10 gol totali trovati finora in carriera, ma ancora nessuno con la maglia del Napoli: poi il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku nell'ultima amichevole dell'estate, quella disputata contro l'Olympiacos, ha stravolto i piani mercato del club partenopeo, che ancor prima di fiondarsi (sinora con grande profitto) su Rasmus Hojlund aveva deciso di trattenere colui che ai tempi della militanza nella Primavera, con 27 reti e 9 assist trovati in 52 presenze nella categoria, più 2 gol e 2 assist in 9 gettoni con l'Under-17, sembrava un autentico futuro crack del ruolo. All'ombra del Vesuvio, in questi casi, il termine di paragone diventa subito un certo Lorenzo Insigne, la vecchia gloria oggi ancora svincolata e in cerca di sé per il proprio futuro, ma i ruoli e le caratteristiche fisiche sono ben diverse.

Ambrosino, 187 centimetri per 69 chilogrammi, ha tutta la stazza della punta centrale, ma anche un ottimo destro che gli permette di giocare a sinistra a piede invertito o di abbassarsi sulla trequarti: tutte doti, la qualità e la versatilità, che fanno piacere ad Antonio Conte, che ha avuto un suo peso prima nella decisione di trattenere il classe 2003 e poi in quella di farlo debuttare nel già citato Napoli-Cagliari, un ricordo prezioso per il diretto interessato. "Non pensavo di entrare in quel match, anche perché la partita era ancora ferma sullo 0-0. Poi il mister mi ha chiamato, mi ha detto di riscaldarmi rapidamente perché sarei entrato di lì a poco ed in quei pochi primi secondi non ho capito nulla (sorride, ndr). È andata bene però".

Eccome se è andata bene: gli azzurri avrebbero vinto quella partita e, in generale, le hanno vinte tutte finora tranne le sconfitte contro Manchester City in Champions League e Milan in campionato: un ottimo ruolino di marcia per una squadra ambiziosa nel collettivo, nell'allenatore e anche nei singoli come Ambrosino, che ripercorre le sue origini, tutte ovviamente con la maglia della squadra della sua città. "Grazie al mio percorso nel Napoli, oggi mi sento un calciatore più maturo, anche se ovviamente c'è ancora tanto tanto da migliorare. Ho tantissimi ricordi legati a questi anni, sia belli che brutti. La cosa più bella che porto con me è il fatto di aver mantenuto un bel rapporto con tutti i ragazzi che ho incontrato".

Alla scoperta di Ambrosino

Poi c'è il presente, ancora a tinte azzurre e sotto l'egida di Conte, un'istituzione nel quartier generale di Castel Volturno (e non solo). "Il mister ed il suo staff sono tra i migliori gruppi tecnici in circolazione, quindi sono contento di poter lavorare con loro. Quando ho deciso di restare a Napoli era per lavorare insieme a questo staff e a questo gruppo composto da calciatori fenomenali. Posso soltanto migliorare. Chiedo un sacco di consigli ai miei compagni di reparto, perché avendo più esperienza di me possono aiutarmi a crescere". Si passa poi ai rapporti umani che Ambrosino, nato sull'isola di Procida, ha imbastito in seno alla squadra che detiene il titolo. "Ho un rapporto speciale con Pasquale Mazzocchi, essendo napoletano come me: mi ha aiutato a integrarmi subito. Sono tutti bravissime persone, coinvolgono sempre sia a me che Antonio Vergara, che siamo i più giovani".

Ambrosino passa poi a presentarsi per chi non lo conoscesse, essendosi magari anche perso la gemma segnata su punizione quest'estate con la maglia dell'Under-21. "Non sono un centravanti da area di rigore. Mi piace muovermi sulla trequarti e soprattutto sulla sinistra: cerco di giocare più palle possibile e di fare gol". Si passa poi al Napoli e al suo ottimo cammino in queste prime settimane della nuova annata. "Abbiamo iniziato bene il nostro percorso in questa stagione. Siamo lì in vetta e credo che lotteremo tutto l'anno per cercare di fare il miglior posizionamento possibile. Naturalmente, avendo il tricolore sul petto, ogni squadra verrà ad affrontarci dando il massimo: noi ci dobbiamo far trovare pronti e provare ripetere quello che è stato fatto l'anno scorso".

La chiacchierata dell'attaccante ai microfoni di Radio Crc si chiude con un prezioso consiglio da dare ai giovani calciatori che sognano magari un percorso simile, in una formazione di prestigio e magari addirittura in quella della propria città, con il sogno mai banale di questi tempi moderni di diventarne anche una bandiera. "A un giovane direi di non mollare mai, di inseguire sempre i propri sogni. Verranno dei momenti difficili, ma è in quel momento che si può fare la differenza per realizzarli. La maglia azzurra per me è vita. Dal primo giorno in cui ho toccato questo pallone, ho voluto vestire questa maglia. Essendo napoletano - conclude un innamoratissimo Ambrosino - non c'è cosa più bella".

