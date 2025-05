Antonio Conte: "Due cuori per lo scudetto, Napoli sfida Cagliari"

Chissà se Antonio Conte conosce una vecchia canzone dell’interista Ligabue, intitolata ’I duri hanno due cuori’. Forse sì, visto quello che ha raccontato ieri presentando una partita alla quale, come Inzaghi, non potrà assistere da bordo campo come al solito perché è squalificato: "Avrò due cuori, uno in panchina e uno in tribuna. Andiamoci a prendere questo scudetto, è la gara che decide che tipo di stagione abbiamo avuto: se ottima o superlativa. Distrarsi è impossibile. Quando dormo, se riesco a dormire, il pensiero torna sempre. È stata una stagione molto impegnativa – ha detto il tecnico che cerca lo scudetto nella terza piazza italiana diversa, dopo Torino e Milano –. Le mie esperienze servono a dare input importanti ai ragazzi. Sono specialista in vittorie, ma anche in sconfitte. Ho perso finali di Champions, Mondiali, Europei. Questo ti dà una scorza dura. Ma anche cattiva. Il lavoro ci ha portati fin qui. Ora va finito".

Stasera alle 20,45 il Napoli riceverà in un Maradona che sarebbe stato riempito anche se fosse stato grande il doppio, un Cagliari già al sicuro e privo di necessità di classifica: "Ho visto che tutti nell’anno si sono lamentati del Var ma nessuno ha avuto l’eco che ho avuto io quando mi sono lamentato con l’Inter. Devo fare attenzione, la risonanza che ho io è diversa dagli altri. La cosa che mi fa piacere è che anche qualche arbitro ha apprezzato ciò che ho detto. Al Var serve più chiarezza. Non ho ancora capito quando può e non può intervenire".

Formazioni. Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; McTominay, Gilmour, Anguissa, Politano; Lukaku, Raspadori. All.: Stellini (Conte squalificato)

Cagliari (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin, Adopo; Jankto; Kingstone, Coman. All.: Nicola.

Arbitro: La Penna di Roma.