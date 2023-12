ARRIVA IL BRAGA. Osimhen in dubbio ma è d’oro in Africa

Osimhen ha vinto il pallone d’oro africano, ma Walter Mazzarri ancora non sa se lo potrà schierare stasera contro il Braga in Champions, mentre Kvaratskhelia è pronto. Al ‘Maradona’ gli azzurri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Inter e centrare la qualificazione agli ottavi, per la quale basterebbe anche una sconfitta per 1-0. Mazzarri però non vuole fare calcoli: "Sappiamo quanto sia fondamentale passare il turno. In queste quattro partite da quando sono in panchina credo che la squadra abbia dimostrato di saper giocare al calcio, ma dobbiamo ritrovare l‘equilibrio che aveva lo scorso anno e non concedere ripartenze e gol che l‘anno scorso non prendeva".

Osimhen era atteso nella notte dopo la serata a Marrakech dove ha vinto il Pallone d‘Oro africano. Oggi farà la rifinitura, il club ha dato l‘ok sperando torni "con la grandissima carica da vincitore che sopperisca alla stanchezza del viaggio". All’inizio è plausibile che giochi Simeone, comunque.

Il Braga deve vincere con due gol di scarto per passare: "È come se fosse una finale perché decide il passaggio del turno. Siamo in corsa anche per l’eventuale Europa League. Gli azzurri sono molto forti con un allenatore bravo", ha detto il tecnico Artur Jorge.

Le formazioni. NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus, Gomez, Fonte, Niakatè, Borja, Carvalho, Moutinho, R. Horta, Zalazar, Bruma, Banza. All.: Jorge.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Tv: ore 21 Sky Sport Arena.