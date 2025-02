Napoli, Billing si presenta: “Sono qui grazie a Conte”

Napoli, 6 febbraio 2025 - Del mercato, per qualcuno quasi un non-mercato, operato dal Napoli nella sessione da poco terminata si sta parlando tanto, tra rimpianti e critiche, che il quartier generale di Castel Volturno ha provato a rispedire al mittente ieri tramite l'accorata conferenza stampa del direttore sportivo Giovanni Manna. Il verdetto definitivo lo fornirà il campo: intanto gli azzurri hanno rinforzato il centrocampo prelevando Philip Billing in prestito dal Bournemouth e proprio il nuovo acquisto nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Crc.

Cosa ha detto Billing su Conte

Come già successo in estate e nonostante nel frattempo sia cambiato il mondo e i partenopei siano in testa alla classifica, il danese Philip Billing conferma che l'attrattiva principale per sbarcare all'ombra del Vesuvio si chiama Antonio Conte. “Il mister è uno dei motivi per cui sono qui. È un vincente e con lui in allenamento serve essere sul pezzo ogni giorno. Sono venuto anche per imparare e per diventare ogni giorno un calciatore migliore e penso che lui sia l'uomo perfetto per questo”.

In effetti, i primi feedback da Castel Volturno lasciano intuire che tra i due stia scattando un certo feeling, nonostante le gerarchie a centrocampo sembrino ad oggi cristallizzate e la competizione da giocare da parte del Napoli da qui a fine stagione sia solo una.

"Napoli, come essere in famiglia”

A parte questi discorsi, arrivare a gennaio in una nuova squadra – che tra l'altro sta facendo benissimo – non è esattamente una missione facile. "Venire dall'estero in una situazione come questa, significa che sai che devi trovare il tuo posto nonostante siano tutti forti. Il rapporto tra me e i compagni di squadra è come quello di una famiglia. Tutti sono stati gentili con me e hanno cercato di aiutarmi. In generale - continua Billing - ho solo cose positive da dire sul gruppo che ho trovato qui: ogni giorno tutti lavorano duramente”.

Il trio con McTominay e Zambo Anguissa

E i frutti, classifica alla mano, si vedono, così come si vede la crescita di una mediana che ha in Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa due perni letteralmente inamovibili. “Penso che siano due grandissimi giocatori. Mi diverto ad allenarmi con loro e li osservo molto per vedere cosa fanno perché sono qui da più tempo di me. Ovviamente io parto dal mio modo di giocare, ma cerco di imparare anche attraverso loro. Sono entrambi incredibili sia sul piano fisico che su quello tecnico e, inoltre, corrono e segnano molto”.

Tra i punti in comune di questo terzetto c'è un passato più o meno recente in Premier League, un campionato molto diverso dalla Serie A. "Rispetto all'Inghilterra, qui mi ha impressionato la maggiore cura dell'aspetto tattico, che ti spinge a usare maggiormente il cervello. Ogni giorno ci concentriamo sulla tattica e mi piace, perché ti aiuta a capire meglio il gioco”.

Il ruolo di Billing in azzurro

Per il momento il ruolo di Billing in azzurro è stato quello del mero osservatore dalla tribuna e dalla panchina e tra le partite 'osservate' c'è quella al Maradona contro la Juventus, fino a quel momento imbattuta in campionato. "È stato da pelle d'oca vedere lo stadio pieno e i tifosi cantare con passione durante tutta la partita. L'atmosfera è molto diversa rispetto a dov'ero prima e mi è piaciuta, perché ti dà ulteriore carica”.

Si passa poi al primo impatto con la città. “Ho guardato un po' in giro e ho visto già qualcosa tra le tante bellezze che ci sono". Si chiude con qualche nozione in più a livello personale del classe '96. “Mi piacciono la musica rap e house. Ovviamente ascolto molte canzoni danesi e ora sto iniziando con quelle italiane per aiutarmi con la lingua. Ma davvero non ho molte preferenze, perché mi piacciono vari generi”.

Le caratteristiche di Billing

Questa duttilità Billing non la possiede solo nella musica ma anche in campo. Arrivato in azzurro decisamente in sordina a inizio gennaio con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, l'ex Bournemouth si presenta come un mediano di stazza (193 cm per 83 kg) che però possiede anche un mancino naturale molto educato che gli permette di ricoprire praticamente tutti i ruoli all'altezza del centrocampo e anche più su. Il danese, Nazionale con la quale finora ha trovato 5 gettoni (più 12 in Under-21, conditi da 1 gol, e 1 in Under-19), può infatti giostrare anche sulla trequarti, non disdegnando gli inserimenti a caccia della via della rete.

La questione modulo non si pone, perché Billing può giocare in un centrocampo a due o a tre, come quello attualmente utilizzato da Conte e dal Napoli, che almeno fino a fine giugno si assicurano un giocatore pronto e di esperienza. E poi? Difficile prevedere cosa accadrà in un'estate in cui gli azzurri dovranno pensare a imbastire praticamente due formazioni di alto valore per ripresentarsi con credenziali importanti alle competizioni europee, verosimilmente proprio in Champions League.

Molto dipenderà ovviamente dal diretto interessato, sotto osservazione in tal senso così come il resto delle seconde linee e con particolare riguardo a quelle arrivate a gennaio, in una sessione che ha creato più malcontento che entusiasmo. Chissà che invece tra gli arrivi in sordina non si nasconda qualche arma preziosa per il Napoli di oggi e di domani e chissà che tra esse non ci sia proprio Billing, quantità e qualità al servizio di Conte e del centrocampo azzurro.

L'esordio in campo ancora non c'è stato, ma intanto le prime impressioni, tra allenamenti e chiacchierate in pubblico, sembrano rincuoranti nonostante qualcuno già faccia i paragoni con Tanguy Ndombele, coetaneo e altra meteora a Fuorigrotta, dove però fece in tempo a vincere lo scudetto.

