Napoli, Lucca diventa già un caso mentre il centrocampo di Conte vola

Napoli, 1 settembre 2025 – L'oro del Napoli è a centrocampo: se è vero che i gol del reparto mediano, su un ipotetico bilancino, finiscono con avere un peso specifico tutto loro in generale, nel calcio di Antonio Conte il discorso si fa ancora più pesante. Alla prima sosta del campionato gli azzurri si sono presentati da capolista, per quanto la fotografia sia ancora parziale dopo appena 2 giornate, e naturalmente a punteggio pieno insieme a Juventus, Cremonese e Roma. Il bilancio, altrettanto frammentario, parla di 3 gol fatti e 0 subiti, quasi a voler mettere subito in chiaro che il Napoli, miglior difesa in Europa della scorsa stagione, ha voglia di ripetersi in ogni senso possibile. Questa felicissima differenza reti di +3, come tutti gli altri dati chiaramente da tarate sulla forza delle due avversarie sfidate finora (Sassuolo e Cagliari), la firma soltanto del centrocampo, aprendo così un dibattito agrodolce che parte dai tre bomber finora, in ordine di marcatura Scott McTominay, Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, e arriva fino all'attacco, forse la nota più dolente di questa primissima parte di stagione.

Lucca e l'inizio flop

Che l'inerzia, almeno in questa coda di estate, non fosse positiva per il reparto avanzato lo si era capito dall'infortunio di Romelu Lukaku, qualcosa di ben più serio del 'classico' guaio muscolare che può capitare a qualsiasi giocatore: si parte dalla una prognosi di almeno 3 mesi e si arriva all'incognita del ritorno, che naturalmente non vedrà il motore del belga ripartire subito a tutta, anzi. Restando al pieno della bella stagione, quasi profeticamente la futura falla sembrava essere stata tappata dall'arrivo di Lorenzo Lucca, almeno a livello fisico il profilo più simile a Big Rom. Peccato che la stazza, i chili e i centimetri non bastino da soli a rimpiazzare chi nello scacchiere tattico di Conte, e non solo al Napoli, fa molto di più che segnare: se poi mancano anche i gol, l'ABC per un bomber, e se si riconsidera il prezzo di acquisto (40 milioni totali versate nelle casse dell'Udinese), a sua volta paragonato a quelli di altri attaccanti trasferitisi in questa sessione, allora le prime crepe ecco che cominciano a fare capolino da parte di una piazza che continua a essere esigente anche ora che si vince, sempre e comunque e in qualsiasi salsa.

Non a caso, da ormai un anno a questa parte a Fuorigrotta si parla di vittorie 'alla Conte', quelle che da avversari magari facevano un po' storcere il naso a una platea storicamente dal palato fine. Al netto della mole di occasioni confezionata prima del guizzo last minute, anche quella ai danni del Cagliari può essere annessa a questo elenco, con la giocata buona che alla fine, in qualche modo, viene sempre e comunque estratta dal cilindro da un uomo della provvidenza, che stavolta ha risposto al nome di Anguissa (non esattamente un inedito sotto la gestione Conte). Il camerunese fa un po' quello che ci si aspettava da Lucca, che curiosamente nelle amichevoli estive era partito benissimo, con 4 gol in 7 test. Poi, si comincia a fare sul serio, e il gigante di Moncalieri si inceppa e non solo per la casella che dice ancora zero alla voce delle reti realizzate, un'evenienza comune a diversi altri bomber quando il campionato ha visto disputate solo due giornate: ciò che lascia un po' di perplessità a tutti e allo stesso Conte, che non a caso ha parlato di un ambientamento da ultimare in fretta, è la totale estraneità alla manovra azzurra, oltre a quella mancanza di grazia che di certo, nell'area avversaria, spesso non aiuta.

I gol del centrocampo

Per fortuna del Napoli e di Conte ci ha pensato finora il centrocampo a risolvere la questione gol e con interpreti neanche tanto casuali. Quasi come a voler fungere da trait d'union tra passato, presente e futuro, McTominay, MVP dello scorso torneo, ha aperto le danze al Mapei Stadium, match chiuso da De Bruyne, il colpo dell'estate, con una punizione dalla traiettoria beffarda. In questo modo gli azzurri hanno domato l'entusiasmo da neopromossa del Sassuolo prima di debuttare al Maradona contro quel Cagliari che curiosamente aveva chiuso lo scorso campionato, tra l'altro in modo trionfale. Stavolta però la musica è diversa e, tra automatismi propri da affinare e maggiori resistenze dei rossoblù rispetto a maggio, la partita non si sblocca fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero. E non è un'esagerazione. Al 95' Anguissa risolve la pratica Cagliari, consentendo al Napoli di presentarsi alla prima sosta del campionato a punteggio pieno, dunque addirittura già virtualmente in vantaggio nel testa a testa con ciò che era stato fatto un anno fa di questi tempi. All'epoca gli azzurri, reduci dal disastroso decimo posto dell'anno precedente, avevano aperto il nuovo ciclo targato Conte con il crollo di Verona, prima di riscattarsi nella seconda giornata battendo con il medesimo scarto (3-0) il Bologna. Alla fine è stato scudetto, ma passando da un inizio in salita, come oggi è capitato ad altre squadre attardate a 3 punti, come Inter, Lazio, Milan e proprio il Bologna, prima di scendere ancora più giù trovando Atalanta e Fiorentina, la squadra che il Napoli affronterà in trasferta dopo la sosta. Probabilmente quello del Franchi sarà il primo vero esame che dovrà sostenere la banda Conte, tra l'altro a pochissimi giorni dal debutto in Champions League in casa del Manchester City.

I riflettori si spostano proprio sul tecnico salentino, che dovrà dimostrare di essere cresciuto nella gestione della rosa e delle energie quando non c'è la settimana piena di lavoro, com'è stato l'anno scorso: senza contare le ambizioni europee testimoniate da una campagna acquisti faraonica e senza badare a spese. E' stato così per Lucca, il colpo non esattamente low cost che già divide, mentre il centrocampo, tra quantità, qualità e soprattutto gol, già incanta.

