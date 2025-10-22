Champions, azzurri travolti dal Psv. Sprofondo Napoli, all’improvviso la notte più buia

psv eindhoven

6

napoli

2

PSV (4-2-3-1): Kovar 6, Mauro Junior 5,5, Flamingo 6, Gasiorowski 5,5 (1’ st Obispo 5,5), Salah-Eddine 6 (34’ st Dest), Schouten 6, Veerman 6, Man 7, Saibari 7, Perisic 6,5 (34’ st Driouech 6,5), Til 6,5 (34’ st Pepi 6,5). All. Bosz 6,5.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6, Di Lorenzo 5,5, Beukema 5,5 (13’ st Juan Jesus 6), Buongiorno 5,5, Spinazzola 6,5 (13’ st Gutierrez 5,5), Politano 6 (28’ st Neres 6), Anguissa 5,5, Gilmour 6,5 (13’ st Lang 5,5), McTominay 7, De Bruyne 6,5 (38’ st Elmas), Lucca 6. All. Conte 5.

Arbitro: Daniel Siebert 6.

Reti: 31’ pt McTominay, 35’ pt Buongiorno aut., 38’ pt Saibari; 9’ e 35’ st Man, 41’ st McTominay, 42’ st Pepi, 44’ st Driouech.

Note: ammoniti Gasiorowski, Veerman, Spinazzola, Flamingo, Saibari. Espulso Lucca.

Il miracolo di Milinkovic-Savic è un segnale nefasto dal futuro. Perché il Napoli di Conte, precipita dall’estasi al tormento in meno di otto minuti nella sfida di Champions in casa del PSV Eindhoven poi sparisce nel buco nero del secondo tempo. Aggressivo l’inizio azzurro, al 10’ la prima sbavatura: Milinkovic devia un tiro di Man (poi protagonista con una doppietta). McTominay ci mette la testa su cross di Spinazzola e porta il Napoli avanti. In otto minuti cambia tutto: prima con un autogol di Buongiorno, poi il PSV la ribalta con Saibari. Completa la frittata un errore difensivo del Napoli, che pasticcia in area e regala il gol a Man. Ancora Man, Pepi e Driouech firmano il ko finale.