Napoli-Como, Conte: “Un pareggio giusto contro una squadra forte”

Napoli, 1 novembre 2025 - L'imbattibilità nell'anno solare del Maradona è salva, ma per la prima volta in stagione a Fuorigrotta una squadra strappa via punti: per la precisione uno e si tratta del Como, la formazione che tra le due esce dal campo con più rimpianti. Di mezzo ci sono ancora le manone di Milinkovic-Savic, che dopo Camarda si ripete su Morata, aiutato per la verità in entrambi i casi da esecuzioni non proprio irreprensibili: fatto sta che quando il Napoli si vede assegnare un rigore contro, è proprio il caso di dire che è in mani sicure. Per la gioia di Conte, che allunga momentaneamente su Roma, Inter e Milan ma esponendosi al sorpasso proprio dei giallorossi: oltre a incassare le ennesime notizie inquietanti dall'infermeria, con le condizioni di Gilmour e Spinazzola da verificare.

Le dichiarazioni di Politano

Il primo a presentarsi ai microfoni del dopo partita è Politano, che commenta la sua prestazione e quella della squadra. "Sono abbastanza stanco, è stata una partita dispendiosa. Abbiamo incontro una squadra che sta bene, volevamo vincere e non ci siamo riusciti ma alla fine abbiamo portato a casa un punto". Di buono, anche dalla prospettiva dell'esterno, c'è il pareggio raccolto anche grazie a Milinkovic-Savic: non proprio una novità in questa stagione. "Non è facile fare gol a Milinkovic-Savic, lui e Meret sono due portieri fortissimi e siamo felici di averli in rosa". In chiusura, un commento generale sul primo pareggio del campionato del Napoli, cominciando già a pensare anche all'impegno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. "Volevamo i tre punti ma quando non si può vincere è importante non perdere per dare continuità, tra due giorni si rigioca e bisogna ricaricare le pile perché abbiamo subito una partita fondamentale".

Le dichiarazioni di Milinkovic-Savic

Il microfono passa proprio a Milinkovic-Savic, eletto l'MVP di una partita che non passerà alla storia per le emozioni regalate: per il portiere serbo l'ennesimo rigore parato e un punto regalato al suo Napoli nonostante la piaga degli infortuni. "Quando c'è un rigore è importante quell'attimo in cui si decide e si va da una parte. Tutti i giocatori sono importanti: Lukaku, ad esempio, è una presenza fondamentale. Si sono fatti male in parecchi e speriamo che tornino presto per darci una mano".

Le dichiarazioni di Conte

In conferenza stampa poi si presenta Conte, che apre la sua disamina vedendo il bicchiere mezzo pieno. "Penso che alla fine la lettura di questa partita sia semplice. Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato. Nel secondo tempo invece c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Milinkovic-Savic. Per me è stata una bella partita, di stampo europeo. Due squadre che pressavano a tutto campo, le statistiche sono molto simili. Noi abbiamo tiri in più e il loro portiere ha parato un po' di più nonostante l'ordine dato ai miei giocatori di provare a pressarlo di più". Merito di un Como che, nonostante i rimpianti per il rigore fallito da Morata, dopo questo match può cullare ancora di più i propri sogni europei. "Il Como è una realtà, basta vedere che tutti i giocatori che ha sono forti, senza dimenticare la vittoria ottenuta contro la Juventus. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché esco soddisfatto della partita che è stata seria. Ora - conclude Conte - dobbiamo recuperare energie, ma mi sono piaciuti la prestazione e la voglia dei ragazzi, lo spirito: mi porto a casa cose positive".

Le dichiarazioni di Fabregas

Come da previsioni, sponda Como e Fabregas c'è ben più amarezza per quel rigore fallito da Morata (e non solo). "Sono soddisfatto della prestazione, ma ne vado più con un sapore di fastidio, perché quando giochi così e non vinci non fa piacere. Rispetto all'anno scorso meritavamo di più: nessuna squadra è venuta a pressare così qui. Stiamo crescendo tanto, come allenatore per la prima volta non ho detto nulla tatticamente ai ragazzi, li ho solo ringraziati. Abbiamo tanti giocatori giovani e sinceramente un allenatore in questa situazione non può chiedere di più se non metterla dentro e vincere".

Già, metterla dentro: se poi a sbagliare, per giunta dal dischetto, è un bomber del calibro di Morata, acquistato in estate proprio per provare a trasformare in gol la mole di gioco prodotta, la sensazione non può che essere spiacevole, ma nonostante tutto Fabregas non incolpa uno dei giocatori più esperti della rosa. "Oggi è stato sfortunato, se la sentiva e ha sbagliato. Fa parte del calcio, dove siamo noi c'è qualcosa di più importante del risultato. Devo guardare a tante cose per vedere la crescita della squadra".

In generale, c'è l'impressione che in casa Como, a dispetto di quanto prodotto dalla trequarti in su, manchi sempre il cosiddetto killer instinct. "È la cosa più difficile, si paga tanto i giocatori per fare questa differenza. E' una cosa che arriva piano piano". Poi, due notizie antitetiche: la leggera involuzione del gioiello Nico Paz ma anche la capacità della formazione lariana di essere più sporca e cattiva, mostrando più malizia anche nella caccia ai falli. "Nico non è lo stesso dell'anno scorso: si cresce piano piano. In generale - continua Fabregas - un anno fa i giocatori non cadevano per prendersi i falli. Sono giovani e bisogna imparare anche queste cose, oltre a cercherà un metro arbitrale uniforme". Un discorso destinato a dividere chi non ama un calcio spezzettato e ricco di fischi: poi c'è il calcio del Como, realtà che in poco tempo sta provando ad avvicinarsi alle grandissime della Serie A. "Stiamo provando ad accorciare, il tempo dirà se ci riusciremo. Oggi - conclude il tecnico spagnolo - anche giocato con un giorno in meno di recupero rispetto ai nostri avversari".

