Napoli-Udinese, Conte: "Un pareggio che ci può stare"

Napoli, 9 febbraio 2025 - Le marcature di Napoli-Udinese sono racchiuse in 3', apre McTominay e replica subito Ekkelenkamp, ma prima e dopo al Maradona succede tanto che tuttavia non riesce a schiodare un pareggio, il secondo di fila sempre per 1-1, che scontenta la capolista, che rischia domani di ritrovarsi di nuovo il fiato sul collo dell'Inter. A patto, ovviamente, che i nerazzurri battano la Fiorentina, che giovedì sera al Franchi ha dimostrato però di essere un ostacolo tutt'altro che facile da superare.

Le dichiarazioni di Conte

Nonostante la frenata, Antonio Conte prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Abbiamo avuto la difficoltà a concretizzare le occasioni create e il problema di aver fatto rientrare subito in partita l'Udinese. Ho provato a dare nuova linfa con le sostituzioni, che non vanno sempre fatte alla fine, ma non è servito a vincere. Peccato, perché penso che avremmo meritato di più". In realtà, la storia del match parla di una prestazione molto gagliarda da parte dei friulani, che a tratti hanno rischiato addirittura il colpaccio. "Nel primo tempo abbiamo creato tanto, mantenendo sempre il pallino del gioco e calciando spesso in porta. Dovevamo concretizzare. Comunque, il pareggio con l'Udinese ci sta perché ha molti giocatori fisici di cui sentiremo parlare. Inevitabile che quando pressi così puoi soffrire sulle palle lunghe, specialmente se c'è da gestire un giocatore come Lucca". Tante disquisizioni, ma alla fine a sorridere è, o almeno, potrebbe essere l'Inter, che giovedì sembrava quasi tagliata fuori dalla lotta scudetto e che domani rischia invece di trovarsi a -1. "Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi e quella di oggi è un'occasione persa per fare punti verso l'Europa. Ripeto che comunque ci sta di pareggiare con l'Udinese. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario e non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi stanno dando tutto e alla fine erano stremati: tutto ciò è qualcosa di incredibile, e di più non possiamo fare perché altrimenti rischiamo di rovinare il motore".

Le dichiarazioni di Runjaic

Dall'altro lato c'è Kosta Runjaic, uno dei pochi allenatori a poter dire di aver imbrigliato il Napoli al Maradona. "Abbiamo fatto bene. Sono felice per me e per i ragazzi del punto raccolto. Abbiamo anche sofferto, ma siamo stati bravi a farlo". La prestazione dell'Udinese è stata ottima di squadra ma anche di singoli, con alcuni a spiccare: su tutti Thauvin, Solet, Bijol ed Ekkelenkamp, l'autore della rete del definitivo 1-1. "In realtà hanno giocato tutti bene. Soltanto in questo modo si può fare bene contro il Napoli e portare via il risultato".

