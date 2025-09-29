Napoli, il turnover non va. Nervi tesissimi fra Conte e De Bruyne

Napoli, 29 settembre 2025 - Dall'ipotesi del primo tentativo di fuga al sorpasso incassato dal Milan: pur nel contesto di un quadro ancora estremamente parziale, figlio del calendario della Serie A e di quello dell'anno, la prima sconfitta del Napoli non è indolore e non solo per la classifica, che ora al comando vede appunto i rossoneri. Al di là del passo falso, sono molte le questioni che Antonio Conte e il suo staff dovranno analizzare con riferimento al campionato ma anche alla Champions League.

Il turnover, ma non solo: un primo tempo complicato per il Napoli

Si comincia dal turnover, un po' l'ancora di salvezza e un po', al contempo, lo spauracchio di ogni allenatore quando gli impegni si accavallano. Nonostante alle spalle per il suo Napoli ci fosse la settimana di pieno lavoro, una rarità in questa stagione, Conte sceglie di guardare avanti, all'imminente impegno contro lo Sporting, facendo un po' ruotare alcuni dei suoi giocatori. In una difesa già menomata delle assenze per infortunio di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, il tecnico azzurro sceglie di far debuttare Luca Marianucci e Miguel Gutierrez sul palcoscenico mai banale di San Siro, con risultati a dir poco disastrosi specialmente nel contesto di un primo tempo complicatissimo per tutta la squadra. Estrema fragilità dietro, poche idee in mezzo al campo e una fase offensiva poco o per nulla consistente, con il solo Matteo Politano a reggere come sempre l'intero reparto: il Napoli ha faticato non poco nei primi 45' del Meazza, cadendo sotto i colpi di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Qualcosa comincia a cambiare nel finale di frazione, quando i rossoneri iniziano a lavorare nell'ottica di provare a difendere quanto raccolto, mentre gli azzurri alzano il baricentro, cercando l'episodio buono per riaprire una contesa che sembrava ormai aver preso la direzione della banda di Massimiliano Allegri. Episodio che si materializza quando Pervis Estupinan, anche espulso nell'occasione, tira giù in area Giovanni Di Lorenzo: sul dischetto va Kevin De Bruyne, al terzo sigillo in campionato, tutti in trasferta e tutti da sviluppo di calci piazzati (una punizione e due rigori). Sembrava l'inizio della riscossa del Napoli, forte di oltre mezz'ora con un uomo in più, e invece tra imprecisione propria e meriti di un grande Mike Maignan, il Milan riesce a salvare una vittoria preziosa e dal valore quasi simbolico in quello che per molti, al netto del campionato appena alle prime battute, è stato considerato il primo vero big match con vista sullo scudetto. Vincono il Milan e Allegri, che lancia così un bel messaggio al Napoli e soprattutto a Conte, che per il momento ha altre questioni, ben più a breve termine, da analizzare.

De Bruyne e la sostituzione della discordia

Torna in ballo De Bruyne, una sentenza dal dischetto nel contesto di un calcio che, specialmente a certi livelli, richiede anche molto altro. Il belga fa il suo alla luce dei suoi 34 anni, della realtà nuova in cui è arrivato e dei pregressi problemi fisici, quelli che ne hanno di fatto guastato l'ultima parte della sua avventura al Manchester City e di cui sono tutti a conoscenza, anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, fresco di polemica con la Lega Serie A su questa tematica. In realtà, fin dai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, Conte ha provato a cucire su De Bruyne l'intero Napoli, cambiandone anche il modulo (dal 4-3-3 al 4-1-4-1) e sacrificando di fatto le ali presenti nella rosa. Un privilegio che il classe '91 si è guadagnato grazie alla sua carriera alle spalle ma anche per la scelta di sposare la causa azzurra, non esattamente scontata pensando alle tante pretendenti che lo corteggiavano fin quando, dalla scorsa primavera, fu reso noto il prossimo divorzio dal City. La stessa piazza partenopea, notoriamente molto esigente con (quasi) chiunque, ha subito eletto in KDB il proprio nuovo idolo, al punto che qualcuno aveva anche pensato di rispolverare quella maglia numero 10 sacra dalle parti di Fuorigrotta. Il resto lo ha fatto proprio De Bruyne nelle primissime battute della stagione, mettendo a referto 3 reti, quello che in pratica per i tifosi conta più di tutto, poco importa se 'solo' passando dal dischetto o comunque dalle palle ferme. La prospettiva degli allenatori, si sa, è invece ben più complessa e più a largo spettro e, probabilmente, da essa al momento Conte potrebbe non essere pienamente soddisfatto di De Bruyne, che in effetti nel contesto del calcio energico degli azzurri a volte sembra quasi assentarsi o comunque andare a scartamento ridotto rispetto agli altri. L'età, certo, ma ieri sera il confronto con il quasi dirimpettaio Luka Modric, 40 primavere, è stato abbastanza impietoso. La prima mossa dalla panchina di Conte riguarda proprio De Bruyne, che non la prende esattamente bene, non facendo nulla per nascondere il suo disappunto. Alla prima bozza di una polemica molto comune in un calcio sempre più sotto telecamere e riflettori, si aggiunge la pennellata di Conte, che ai microfoni del dopopartita non smorza esattamente i toni, confidando che il nervosismo del belga fosse legato solo al risultato infausto per i suoi e non, appunto, alla sostituzione, preceduta da quella contro il 'suo' Manchester City per ovviare all'espulsione di Di Lorenzo. Forse è così, per la rabbia di sapere di non aver potuto incidere ulteriormente nella sfida al Milan arricchita dal testa a testa a distanza con Modric, o forse il rapporto tra due personalità fortissime, appunto Conte e De Bruyne, comincia a mostrare qualche piccola crepa: lo stesso Conte che in passato, ad altre latitudini, aveva già avuto dei problemi nella gestione di giocatori di una certa caratura anche mediatica. Solo il tempo e il campo emetteranno i loro verdetti, con le vittorie come medicina principale in questi casi. Specialmente quando, dopo tante giornate, seppur in maniera molto parziale, si perde la vetta della classifica e, con essa, anche un po' la testa.

Lukaku piange la morte del padre