Conte e la frecciata in conferenza stampa: “Il Napoli in vetta dà fastidio”

Napoli, 3 novembre 2025 – È tempo di Champions League, ma a Napoli con un occhio si guarda anche al campionato. I partenopei, infatti, grazie alla vittoria del Milan sulla Roma sono saliti in vetta in solitaria, a +1 proprio sui giallorossi, oltre che su Milan e Inter. L'obiettivo di Conte e i suoi, chiaramente, è quello di difendere il trionfo della scorsa stagione, ma il tecnico salentino non si è mai voluto sbilanciare, cercando di mantenere i piedi per terra e di non far montare la testa ai suoi. Domani alle 18:45, i partenopei affronteranno l'Eintracht Francoforte in Champions League, con il calcio d'inizio in programma per le 18:45. Nella conferenza stampa pre partita, l'ex allenatore della Juventus e dell'Inter ha fatto anche un breve passaggio sul campionato e sul suo Napoli in vetta in solitaria. Queste sono state le sue parole: “Il Napoli in vetta? Entriamo nell'ottica che noi che lottiamo per le prime posizioni diamo fastidio e facciamo paura, ma i tifosi non devono farsi prendere in giro e credere alle voci create apposta per creare aspettative assurde o ammazzare la squadra. I tifosi del Napoli sono dei sognatori e da fuori lo sanno, ma la nostra gente deve schierarsi con la squadra e tapparsi le orecchie. Ai tifosi dico di stare compatti e di ascoltare solo quello che dicono l'allenatore e i giocatori, le uniche persone che vogliono davvero il bene del Napoli”. Tuttavia, Conte ha chiuso dicendo di “mettere il campionato in un cassetto”, perché ora bisogna pensare alla Champions League e non bisogna distrarsi con la Serie A, che tornerà il prossimo weekend. In Europa, infatti, il Napoli è reduce dalla pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven e cerca riscatto: davanti ai partenopei ci sarà un Eintracht Francoforte che, così come gli azzurri, ha conquistato tre punti in tre partite, vincendo la prima (5-1 contro il Galatasaray) e perdendo le successive (5-1 contro l'Atletico Madrid e 5-1 contro il Liverpool). La gara di domani, quindi, sarà importantissima per gli azzurri, sia per dimenticare la sconfitta contro il PSV che per caricarsi in vista del prossimo turno di campionato, dove Rrahmani e compagni saranno impegnati al Dall'Ara contro il Bologna.