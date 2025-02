Conte perde un’altra occasione. Udinese che cuore, punto d’oro

napoli

1

UDINESE

1

(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 5.5, Mazzocchi 5; Anguissa 6 (27’ st Raspadori 5.5), Lobotka 6 (36’ st Gilmour sv), McTominay 7; Politano 5.5 (32’ st Ngonge 5), Lukaku 5 (27’ st Simeone 5), Neres 5 (42’ st Okafor sv). Allenatore: Conte 6.

UDINESE (3-4-2-1): Sava 6; Kristensen 5.5, Bijol 6, Solet 6.5 (36’ st Ehizibue sv); Atta 6.5 (36’ st Bravo sv), Karlstrom 6.5, Lovric 6 (27’ st Payero 6), Kamara 6; Thauvin 5, Ekkelenkamp 7 (41’ st Zarraga sv); Lucca 5.5. Allenatore: Runjaic 6.5.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 6.

Reti: 37’ pt McTominay, 40’ pt Ekkelenkamp.

Note: ammonito Lucca. Angoli: 6-6. Recupero: 2’; 5’.

Il Napoli non va oltre un pareggio per 1-1 contro l’Udinese al Maradona: al vantaggio di McTominay risponde il gol di Ekkelenkamp. Brusca frenata per gli azzurri: stasera l’Inter, contro la Fiorentina, ha la possibilità di accorciare le distanze rispetto alla capolista, che già si era rammaricata per il pari della Roma all’ultimo respiro, quando la vittoria sembrava cosa fatta all’Olimpico. La compagine bianconera prova subito a rendersi pericolosa. Al 10’ la squadra ospite va vicina al vantaggio con Lucca che, su assist di Thauvin, anticipa Di Lorenzo e sfiora il palo alla sinistra di Meret. Il Napoli prova a scuotersi e al 23’ arriva alla conclusione con Politano che esce di poco. Al 37’ Scott McTominay porta in vantaggio gli azzurri con un colpo di testa sugli sviluppi di corner.

Neanche il tempo di festeggiare per i partenopei che l’Udinese agguanta il pareggio al 40’ grazie a Jurgen Ekkelenkamp: errore della difesa azzurra che regala palla a Karlstrom, il quale deposita la sfera in fondo al sacco.

Nella ripresa il Napoli fa fatica a trovare un varco nella metà campo avversaria e il risultato non cambia. Sabato 18 Conte è atteso da un’altra sfida all’Olimpico, con la Lazio, un big match che vale doppio.