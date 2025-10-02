Napoli, si scalda il nuovo asse De Bruyne-Hojlund

Napoli, 2 ottobre 2025 - In principio, l'asse avrebbe dovuto essere tutto in salsa belga con Romelu Lukaku, il compagno di mille avventure con la maglia della Nazionale tolto di mezzo nell'ultima amichevole, quella contro l'Olympiacos, da un grave infortunio muscolare praticamente per tutta la prima metà della stagione: Kevin De Bruyne non si perde d'animo e si trova così a ricamare calcio per Rasmus Hojlund, praticamente il rimpiazzo sul mercato di Big Rom, nonché un altro reietto del Manchester United in cerca della rinascita all'ombra del Vesuvio, come già ampiamente riuscito a Scott McTominay. L'inizio del danese, 3 gol in 5 presenze, è molto promettente, così come lo è stata la risposta di De Bruyne dopo l'ormai famigerata sostituzione di San Siro e annessa sfuriata successiva.

La doppia risposta di De Bruyne

In realtà, la lettura del labiale del numero 11 lasciava intuire, traducendo dall'inglese all'italiano, più un disappunto per il cambio in sé, reputato difensivo per una squadra chiamata a rimontare un parziale infausto, che per i protagonisti dello stesso. Il problema è stato che il destinatario del concetto, espresso anche nel segno di un linguaggio piuttosto colorito, era sempre Antonio Conte, l'allenatore e, in quanto tale, unico artefice delle decisioni da prendere e, dalla prospettiva dei giocatori, da accettare giocoforza. Da qui la diatriba tra i due, prima davanti ai microfoni e taccuini del dopopartita, con il tecnico salentino a non lesinare a sua volta una replica piccata, e poi, sicuramente, tra le mura di uno spogliatoio da blindare da qualsiasi turbamento esterno o, peggio ancora, interno.

La medicina in questi casi, si sa, sono le vittorie, e quella contro lo Sporting è stata una boccata d'ossigeno per il Napoli in ogni senso possibile. Si parte dalla Champions League e da un format tutto sommato inedito per gli azzurri, chiamati già a scalare la classifica della fase campionato dopo la sconfitta in casa del Manchester City. Così è stato: il Napoli batte lo Sporting per 2-1 e sale al 19esimo posto, quello che oggi, in un quadro ovviamente ancora molto parziale, significherebbe ingresso nel lotto delle squadre chiamate a spareggiare per accedere agli ottavi, nel quale oggi ci sono anche Atalanta e Juventus. Su entrambe le reti azzurri hanno messo lo zampino sia Hojlund, il marcatore (prima di piede e poi di testa), che De Bruyne, che risponde con 2 assist a tutto quanto era accaduto nei giorni prima, partendo dalla mesta prestazione contro il Milan e arrivando alle polemiche per la sostituzione della discordia, che a sua volta aveva aperto un dibattito: per qualcuno un giocatore della qualità del belga, condizione fisica permettendo, deve sempre restare in campo anche se la giornata non sembra delle più floride, mentre per altri, che evidentemente abbracciano il credo di Conte, il gruppo, il suo benessere e i suoi equilibri devono prevalere su tutto e tutti. Compreso, appunto, un fuoriclasse dal curriculum di De Bruyne.

Hojlund e Milinkovic-Savic sugli scudi

Se il belga era arrivato nel capoluogo campano, per ovvi motivi, in pompa magna, l'approdo di Hojlund era avvenuto quasi in sordina, per non dire anche con un pizzico di preoccupazione per i costi dell'operazione (6 milioni per il prestito oneroso, più un diritto di riscatto di 44 milioni che diventerebbe obbligo alla qualificazione del Napoli in Champions League e il 5% sulla futura rivendita da girare al Manchester United). Il danese replica sul campo, guadagnando presto terreno nella lotta intestina con Lorenzo Lucca per un posto al centro dell'attacco azzurro e oggi, a distanza di poche settimane e a dispetto comunque dei costi alti, l'affare sembra averlo fatto ancora una volta il Napoli. Napoli che si ritrova così già in casa il possibile erede di Lukaku, che comunque anche al suo ritorno in campo dopo uno stop così lungo sarà chiamato a gestire le energie. Certo, i costi sono saliti a dismisura rispetto a qualche anno fa, dettaglio palese a tutti e forse anche allo stesso Conte nonostante i tentativi di ridimensionare il mercato dei suoi, ma anche la resa sta cambiando, con il Napoli che sogna di stabilizzarsi ai piani altissimi della Serie A ma pure della Champions League. Per quest'ultimo ambito, la strada è ancora lunga, perché anche ieri una difesa azzurra comunque ricca di assenze, tra infortuni e squalifiche, ha faticato non poco contro lo Sporting. Ancora una volta, il portiere di turno finisce nel lotto dei migliori in campo, cambiando solo il nome del protagonista: da Alex Meret a Vanja Milinkovic-Savic, ogni guantone azzurro appone un mattoncino alla causa e così quel riflesso felino sull'incornata di Morten Hjulmand (vecchia conoscenza della Serie A per la sua militanza al Lecce) alla fine vale tanto quanto il bottino offensivo.

Per un danese che mastica amaro al triplice fischio, appunto il centrocampista della squadra di Lisbona, ce n'è un altro che convince sempre di più e non solo per la sua prima doppietta in azzurro. Da Hjulmand a Hojlund sembra quasi un gioco di parole che però fa sorridere solo il Napoli, che in casa si conferma una macchina da guerra, senza neanche patire l'inevitabile emozione per il ritorno in Champions League dopo un anno di attesa. La qualificazione magari con vista addirittura sulla top 8 dovrà passare da una crescita anche in trasferta, ma se ne riparlerà dopo la sosta, quando consecutivamente gli azzurri faranno visita al Torino in campionato e al PSV Eindhoven in ambito europeo. Prima però c'è il Genoa, ancora al Maradona: per i rossoblù, fermi a 2 punti in classifica, la vittoria non è ancora arrivata e dalla loro prospettiva solo un Napoli stanco mentalmente e fisicamente dalle fatiche di Champions League potrebbe lasciare degli spifferi. Ammesso che a chiuderli non ci pensi il portiere di turno, che sia Meret o Milinkovic-Savic, e sperando che De Bruyne e Hojlund, il nuovo asse di fuoco, non sia in giornata di grazia.