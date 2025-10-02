De Bruyne regala l’assist decisivo, Sporting battuto. Napoli sulle spalle di Hojlund, primo brindisi per Conte

Acquista il giornale
di LORENZO LONGHI
2 ottobre 2025
Lo striscione esposto dalla curva del Napoli per caricare la squadra

SPORTING LISBONA

(4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6,5; Spinazzola 5,5, Beukema 6, Jesus 6, Gutierrez 6 (36’ st Oliveira 6); Lobotka 6; Politano 5,5 (14’ st Neres 6), Anguissa 6, De Bruyne 7,5 (36’ st Gilmour sv), McTominay 5,5 (14’ st Lang 6); Hojlund 7 (45’ st Lucca sv). All.: Conte 6.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva 6, Fresneda 6, Quaresma 5,5 (12’ st Debast 6), Inacio 5, Araujo 6,5; Hjulmand 6,5; Joao Simoes 5,5 (33’ st Morita sv); Quenda 6, Trinçao 5,5 (1’ st P. Gonçalves 6), Geny 5,5 (1’ st Suarez 6,5); Ioannidis 6 (13’ st Santos 6). All.: Borges 6,5.

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi) 6.

Reti: 36’ pt Hojlund, 17’ st Suarez (rig.), 34’ st Hojlund

Potrà anche sbagliare una partita, potrà anche uscire col broncio e smoccolando dopo una sostituzione, potrà anche costringere Conte a mettere accigliatamente le cose in chiaro, ma Kevin De Bruyne per il Napoli – e il discorso varrebbe per qualunque altra squadra italiana – vale davvero oro. La riprova ieri sera, nella seconda sfida del Napoli in questa edizione della Champions League contro lo Sporting Lisbona: primo tempo di dominio territoriale, d’accordo, al cospetto di una squadra comunque di valore più che discreto e che non ha giocato da vittima sacrificale, ma se i partenopei hanno vinto ieri la loro prima partita in questa edizione della Champions League, lo devono principalmente al belga.

Al Maradona è finita 2-1 per il Napoli, le reti degli azzurri – quella dell’1-0 nel primo tempo e quella del 2-1 nel finale – le ha segnate entrambe Rasmus Hojlund che si è preso i titoli e la gloria, ma a incartargliele è stato proprio De Bruyne.

Nel recupero, poi, Milinkovic-Savic ha anche salvato il possibile 2-2 di Hjulmand di testa. Da segnalare gli scontri tra tifosi nel pomeriggio in città: un ferito e diversi fermi.

© Riproduzione riservata

