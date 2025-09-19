Di Lorenzo espulso nel primo tempo, il City esce alla distanza. Napoli, semaforo rosso: ci pensa Haaland

CITY

2

NAPOLI

0

CITY (4-1-4-1): Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol (35‘ st Akè), O’Reilly; Rodri (15‘ st Gonzalez); Bernardo Silva, Reijnders (35‘ st Lewis), Foden, Doku (24‘ st Savinho); Haaland (35‘ st Bobb). All.: Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (26‘ st Gilmour); Politano (10‘ st Juan Jesus), Anguissa (26‘ st Elmas), McTominay, De Bruyne (25‘ pt Olivera); Hojlund (26‘ st Neres). All.: Conte.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Reti: 11‘ st Haaland, 20‘ st Doku.

Note: Espulsi: Di Lorenzo per fallo da ultimo uomo su Haaland. Ammoniti: Politano per gioco falloso. Angoli: 9 a 2 per il Manchester City. Recupero: 4‘ e 2‘. Spettatori: 55 mila.

La bocciatura al debutto in Champions è fin troppo dura per il Napoli, perché la partita non è stata giocata alla pari troppo presto. L’espulsione dopo soli 21 minuti di Di Lorenzo sancita dal Var per un fallo su chiara occasione da rete ai danni di Haaland al limite dell’area scombina le carte di Conte, che a quel punto toglie De Bruyne e inserisce Olivera per chiudere meglio gli spazi. I danni arrivano nella ripresa: Haaland di testa apre, Doku raddoppia.

I risultati di ieri: Club Brugge-Monaco 4-1, Copenhagen-Bayer Leverkusen 2-2, Eintracht Francoforte-Galatasaray 5-1, Manchester City-Napoli 2-0, Newcastle-Barcellona 1-2, Sporting Lisbona-Kairat Almaty 4-1.

Classifica: Eintracht, Psg, Manchester City, Barcellona, Club Brugge, Union Saint-Gilloise, Bayern Monaco, Arsenal, Inter, Qarabag, Liverpool, Real Madrid, Sporting, Galatasaray e Tottenham 3; Borussia Dortmund, Juventus, Bodo Glimt, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Slavia Praga, Olympiacos e Pafos 1; Kairat, Napoli, Newcastle, Atletico Madrid, Benfica, Marsiglia, Villareal, Chelsea, Psv Eindhoven, Ajax, Atletico Bilbao, Atalanta e Monaco 0.