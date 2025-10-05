Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund firmano la rimonta azzurra

Napoli, 5 ottobre 2025 – Un primo tempo complicatissimo, con pochissimi pericoli costruiti prima del colpo di tacco di Ekhator che addirittura manda in visibilio il Genoa: poi il Napoli, che nel frattempo ha perso per infortunio prima Lobotka e poi Politano, non esattamente delle pedine come le altre, si scuote e rimonta grazie ad Anguissa e Hojlund, confermando così sia le difficoltà contro le squadre medio-piccole già viste al cospetto di Cagliari e Pisa che le fatiche dopo la Champions League, oltre a una fase difensiva lontana da quella dei giorni d'oro. C'è però anche un'altra conferma, stavolta di altro verso: il fattore Maradona, un fortino inespugnabile in cui esiste un solo risultato, appunto la vittoria per gli azzurri, in ogni modo e anche con un pizzico di fortuna, nonostante il palo in precedenza colpito da una tenacissimo capitan Di Lorenzo.

L'altra faccia della medaglia è il Genoa, bravo e cinico a sfruttare l'unica occasione offensiva creata e poi colpevole di abbassarsi troppo, prestando il fianco a un Napoli che nel primo tempo aveva sofferto il proprio ritmo lento e l'aggressività degli ospiti. Tra cambi e corde giuste toccate, Conte si conferma uno specialista delle rimonte e di secondi tempi di ben altro tenore, arrivando così alla sosta con un cammino (quasi) perfetto, se si eccettua la caduta di una settimana fa contro il Milan. I rossoblù invece restano ultimi a 2 punti, con la panchina di Vieira che comincia a traballare in vista dell'imminente sosta.

Le formazioni ufficiali

Conte si affida a un 4-1-4-1 aperto da Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Olivera, a loro volta schermati da Lobotka: davanti tocca a Hojlund, rifornito da Politano, Anguissa, McTominay e Neres. Vieira replica con un 4-2-3-1 che tra i pali vede Leali, con Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez e Sabelli in difesa e la coppia Masini-Frendrup sulla mediana: in attacco c'è Ekhator, assistito da Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha.

Primo tempo

Il Napoli parte forte e guadagna prima una punizione per fallo su McTominay e poi un corner, entrambi sventati con affanno dalla difesa del Genoa, che crea la prima chance grazie a un'iniziativa di Ekhator: la palla arriva a Vasquez, che da fuori esplode una rasoiata molto velleitaria. All'8' un rinvio di Marcandelli colpisce sul petto Hojlund, che per poco non segna con la successiva carambola, dato che Leali era fuori dai pali. All'11' su un cross di Neres mancano il contatto con la sfera prima Hojlund e poi McTominay: Politano, appostato all'altezza del secondo palo, la tocca ma la spara alle stelle, mentre dall'altro lato la conclusione di Ekhator è ancora una volta debole e fuori bersaglio. Dopo un inizio incoraggiante, i ritmi calano soprattutto sponda Napoli, per un gioco che ovviamente va decisamente meglio al Genoa. Anzi: al 34' sono proprio i rossoblù a rompere la noia passando in vantaggio con un gran colpo di tacco di Ekhator, in anticipo su Beukema, su cross basso di Norton-Cuffy, bravissimo a superare con uno scatto bruciante Olivera. La difesa azzurra accusa il colpo e sbanda ancora, come quando Beukema perde una sanguinosa palla che però stavolta i rossoblù non riescono a sfruttare. Scampato un pericolo, Conte registra un'altra brutta notizia quando si ferma per un guaio muscolare Lobotka, sostituito da Gilmour: poco prima si era acceso Neres, ma Hojlund non aveva saputo controllare bene la palla arrivata da sinistra in tutta velocità. L'arbitro La Penna assegna 2' di recupero che non cambieranno l'esito del primo tempo: poco spettacolo e l'unica rete, a sorpresa, è di marca Genoa.

Secondo tempo

Vieira lascia negli spogliatoi l'ammonito Marcandalli, rimpiazzato da Otoa, mentre Conte lascia anche De Bruyne e Spinazzola per Politano, a sua volta appiedato da un guaio muscolare, e Olivera. Al 51' Di Lorenzo pennella un cross basso che sia McTominay che Hojlund non riescono a intercettare. Il forcing azzurro, per la verità non esattamente spietato, conosce un lieto fine al 57', quando Anguissa pareggia con un colpo di testa avventandosi sulla respinta della difesa rossoblù al cross di Spinazzola inizialmente diretto a Hojlund. Vieira prova subito a cambiare qualcosa inserendo Ekuban e Thorsby per Malinovskyi ed Ekhator. Sulle ali dell'entusiasmo, invece il Napoli spinge a caccia del sorpasso e al 67' lo sfiora con un'azione tutta a destra: Neres salta l'uomo e serve il rimorchio per Di Lorenzo, che calcia di potenza trovando la pronta replica di Leali, alla prima vera parata della sua partita. Al 69', dagli sviluppi di un corner, si rende ancora pericoloso il capitano, che si coordina ma trova la grande risposta in posa plastica di Leali.

Al 73' ci prova Neres con un tiro a giro da fuori che però si spegne ampiamente fuori, mentre al 74' Hojlund segna, ma il suo assistman, De Bruyne, era partito in posizione di fuorigioco. Al 74' il belga batte una punizione che Di Lorenzo, ancora lui, manda sul palo, ma i rimpianti del Maradona durano pochissimo, perché al 76' Hojlund completa la rimonta mandando nel sacco una respinta difettosa di Leali su una botta di McTominay, servito da una sponda aerea di Di Lorenzo. Vieira inserisce Carboni e Colombo per Sabelli e Vitinha, mentre Conte getta nella mischia Gutierrez e Lucca per Neres e Hojlund. I minuti di recupero sono 4 che diventano puro garbage time per una partita che ha detto tutto: il Napoli, a fatica, ha vinto in rimonta, mentre il Genoa, dopo un ottimo primo tempo si è sciolto nelle sue insicurezze sciupando la perla di Ekhator.