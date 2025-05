Napoli-Genoa, Conte: “Partita stregata. C'è amarezza per il jolly che ci siamo giocati”

Napoli, 11 maggio 2025 - Stavolta neanche l'uomo della provvidenza Raspadori è stato sufficiente al Napoli a vincere, nonostante la precedente rete pure di Lukaku: il Genoa pareggia due volte, prima con l'autogol di Meret e poi con colpo di testa vincente di Vasquez e la seconda è quella buona potenzialmente a cambiare almeno in parte lo spartito della lotta scudetto tra gli azzurri e l'Inter.

Le dichiarazioni di Conte

Con un punto di margine residuo di vantaggio in classifica a 180' dalla fine del campionato, e con un calendario in teoria non complicatissimo che metterà di fronte ai partenopei Parma e Cagliari, l'impressione è quella di essersi giocati un jolly importante: neanche Antonio Conte ci sta, pur preferendo vedere il match di stasera sotto la chiave di una gara stregata. "Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. Capitano anche queste partite. Quando subisci gol puoi sempre fare meglio. Dispiace perché dovevamo vincere per quello che abbiamo prodotto. Rimane amarezza soprattutto perché siamo nel finale e dà fastidio, ma il calcio è questo". Eppure, qualche cambio non ha convinto, tra timing e apporto effettivo del giocatore: è il caso innanzitutto di Billing. "Era entrato per non subire sulle palle alte e abbiamo preso gol di testa. Ho poco da rimproverare per la partita e l'impegno: 11 tiri nello specchio e fai la partita ma la pareggi, bisogna migliorare in queste situazioni". Nulla però è perduto per il Napoli, come affermato da un Conte che però non nasconde i problemi. "Ora c'è amarezza. Non meritavamo di pareggiare e perdere punti così, e oggi abbiamo perso pure un pezzo grosso come Lobotka. Ora bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus prima degli ultimi due step da fare".

Le dichiarazioni di Vieira

La vittoria auspicata contro una big non è arrivata, ma il pareggio in rimonta al Maradona può avere un peso simile: Patrick Vieira infatti non nascone la propria soddisfazione per un punto di prestigio per i suoi. "Sono molto orgoglioso perché abbiamo giocato con intensità e personalità. Stiamo continuando sulla strada giusta. Abbiamo giocato alti per provare a vincere e abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Il gol del pareggio lo abbiamo meritato. Sono contento di quello che ho visto". Chissà che questo mezzo scalpo di lusso non valga anche come piccola ipoteca per la conferma sulla panchina rossoblù. "Siamo in un momento in cui escono tanti nomi. Il mio focus è su cercare di finire al meglio la stagione. In queste ultime partite abbiamo dimostrato che siamo concentrati su questo finale. Quando vediamo i giovani che danno intensità sappiamo che è una cosa positiva". Con un pizzico di malizia, si potrebbe ipotizzare un Vieira vecchio cuore nerazzurro felice stasera per aver rallentato la marcia del Napoli: sul tema l'allenatore francese è criptico. "La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti. Contro il Milan abbiamo fatto bene ma non abbiamo preso punti. Oggi abbiamo fatto meglio nei dettagli e abbiamo portato via un punto".

Leggi anche - Giro d'Italia 2025, a Pedersen la tappa 3 e la maglia rosa