Il belga è il miglior marcatore di sempre del Napoli con 148 gol, col Galatasaray ha vinto tre campionati in Turchia. Mertens si ritira, partita d’addio con Hamsik

Dries Mertens ha deciso: è il momento di dire basta col calcio giocato e di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante belga smette a 38 anni e dopo aver vinto tre titoli turchi consecutivi con il Galatasaray. A Istanbul era approdato dopo nove stagioni al Napoli, condite dalla vittoria di due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Lo scorso 6 giugno era stata conferita al belga la cittadinanza onoraria di Napoli, e non si era ancora sbilanciato sul futuro. Ma poi ieri ha annunciato quasi involontariamente il ritiro in un videomessaggio social rivolto a Marek Hamsik, compagno per tanti anni in azzurro: "Non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio ma metterò le scarpette un’ultima volta per te. Sarai sempre il mio capitano, il più forte con cui ho giocato. Un saluto da Napoli".

Miglior realizzatore di sempre con la maglia dei partenopei (148 gol dal 2013 al 2022), Mertens dovrebbe dunque prendere parte alla gara d’addio di Hamsik prevista per il 5 luglio a Bratislava. Con la nazionale del Belgio, Dries ha giocato ben 109 partite dal 2011 al 2022 – settimo di sempre per presenze – mettendo a segno ventuno reti.