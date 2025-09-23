Il Pisa sfiora il pareggio, Conte a punteggio pieno. Gilmour-Spinazzola-Lucca, il Napoli vola via
3 PISA 2 (4-1-4-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 5, Beukema 5.5, Buongiorno 6 (80‘ Juan Jesus sv), Spinazzola 7; Gilmour...
(4-1-4-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 5, Beukema 5.5, Buongiorno 6 (80‘ Juan Jesus sv), Spinazzola 7; Gilmour 6.5 (56‘ Lobotka 6); Politano 5.5, Elmas (56‘ Anguissa 6), De Bruyne 5.5, McTominay 7; Hojlund 5.5 (77‘ Lucca 6.5). All.Conte 6.5.
PISA (3-5-2): Semper 5.5; Canestrelli 5.5, Caracciolo 5.5, Lusuardi 6; Leris 6.5 (61‘ Cuadrado 6.5), Marin 5.5 (80‘ Lorran 6.5), Aebischer 6, Akinsanmiro 6, Bonfanti 5.5 (74‘ Angori 6.5); Nzola 6.5 (74‘ Tramoni 5.5), Moreo 5.5 (61‘ Meister 5.5). Allenatore: Gilardino 6.
Arbitro: Crezzini di Siena 5.5.
Reti: 39‘ pt Gilmour, 15‘ st Nzola (rig), 28‘ st Spinazzola, 37‘ st Lucca, 45‘ st Lorran.
Note: Ammoniti Caracciolo, Spinazzola, Lusuardi. Angoli 5-3. Recupero: 4‘, 6‘.
Il Napoli non perde il ritmo e vince una partita ricca di contestazioni, perché nemmeno Var può cancellare le polemiche dal calcio.
Prima un rigore non concesso al Pisa dopo un fallo di De Bruyne, Leris tocca il pallone con un braccio all’interno dell’area, poi il vantaggio del Napoli con Gilmour e il pareggio del Pisa su rigore con Nzola, un rigore visto dal Var per un fallo di mano di Beukema che però si manda il pallone sul braccio deviandolo prima con la coscia.
Alla distanza il Napoli fa valere la sua superiorità, prima raddoppiando con Spinazzola e poi con il classico gol dell’ex di Lorenzo Lucca, festeggiato soprattutto da Conte.
Nel finale Lorran riapre il match e solo Meret impedisce al Pisa di pareggiare.
