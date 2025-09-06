Napoli, borsino Nazionali: infortunio per Rrahmani. Raspadori già un rimpianto?

Napoli, 6 settembre 2025 - Le Nazionali, croce e delizia del Napoli, di Aurelio De Laurentiis e probabilmente di tutti i club. Come sempre la sosta, arrivata praticamente alla sua metà, emette sentenze di verso opposto per le società che vedono contingenti più o meno numerosi di propri giocatori raggiungere le proprie rappresentative sparse in giro per il globo. Mentre qualcuno vara saggiamente la linea della diplomazia, De Laurentiis negli anni non ha mai nascosto la sua avversione per le Nazionali, ree a suo dire di mettere a serio rischio l'incolumità dei propri giocatori. Vani nel tempo sono stati i tentativi di portare il patron a più miti consigli, magari ricordando quanti i guai fisici dei calciatori non conoscono padroni, come un po' quest'estate ha ricordato Romelu Lukaku, che si è fermato nel bel mezzo di un'amichevole, l'ultima estiva, quella contro l'Olympiacos, e che per quel guaio muscolare ne avrà almeno fino a dicembre inoltrato. Probabilmente neanche questo ragionamento basterà a confortare sulla casualità del fato il quartier generale di Castel Volturno, specialmente qualora gli esami del caso dovessero confermare le brutte sensazioni provate a caldo da Amir Rrahmani sul suo infortunio.

L'infortunio di Rrahmani: le prime sensazioni e l'ipotesi Beukema contro la Fiorentina

Correva il 64' del match tra la Svizzera, già avanti di 4 dopo un primo tempo devastante, e il suo Kosovo e il classe '94 si fermava per un fastidio alla coscia destra che sarà tutto da valutare. Il muscolo incriminato sembra il flessore, ma sulla questione se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando Rrahmani farà rientro alla base per conoscere il suo destino. A meno di un falso allarme, appare improbabile la presenza del perno difensivo azzurro nel match che il Napoli disputerà sabato 13 settembre alle 20.45 al Franchi, per molti forse il primo vero esame per i campioni in carica dopo un inizio di campionato in teoria soft (e che comunque non ha lesinato qualche grattacapo, in particolare in occasione della sfida interna contro il Cagliari, risolta soltanto all'ultimissimo secondo da André-Frank Zambo Anguissa). Qualora dagli accertamenti che saranno performati sul kosovaro emergesse una lesione, con tempi di recupero verosimilmente intorno come minimo alle due-tre settimane, o anche semplicemente se Antonio Conte volesse varare la linea della prudenza anche in caso di esito rincuorante degli esami, ecco che potrebbe finalmente scattare l'ora del debutto di Sam Beukema, la cui presenza fissa in panchina nelle prime due giornate di campionato ha un po' stupito qualcuno specialmente alla luce del corposo investimento (34 milioni, bonus compresi) operato per strapparlo in estate al Bologna dopo un lungo e teso tira e molla. In realtà, ai più attenti durante l'estate non saranno sfuggite le parole di Conte, che dell'olandese aveva sempre parlato in termini di alternativa (di lusso) a Rrahmani, sia per il presente, nell'ottica del turnover che sarà necessario nell'arco di una stagione lunghissima, con quattro competizioni da disputare, sia ancora di più per il futuro. Dunque, ad oggi il kosovaro resta il titolare inamovibile e chiunque, compreso Beukema, appare indietro nelle gerarchie. A meno di intoppi, come da triste attualità per l'ex Verona, il cui probabile forfait, con i tempi di recupero tutti da valutare, potrebbe spianare la strada all'inizio dell'avventura in azzurro dell'olandese.

Rimpianto Raspadori?

Per un cammino che inizia ce n'è un altro già finito e, come sempre in questi casi, con alterni feedback. Poco meno di un mese fa Giacomo Raspadori è infatti passato all'Atletico Madrid per 22 milioni più 4 di bonus, meno di quanto il Napoli nell'estate 2022 aveva versato nelle casse del Sassuolo per accaparrarselo (5 milioni per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più altri 5 di bonus). Nel frattempo Jack si è consacrato all'ombra del Vesuvio come jolly dell'attacco e risolutore delle partite più complicate, contribuendo con gol pesantissimi, segnati tra l'altro spesso da subentrato nei pochi minuti a disposizione, ai due scudetti aggiunti al palmares del club partenopeo e a quello personale. Per molti la valorizzazione di un talento forse ancora tutto da scoprire avrebbe meritato un incasso maggiore da parte del Napoli che, per la verità, si è trovato un po' spalle al muro quando proprio Raspadori aveva esternato (e di certo non per la prima volta) la propria voglia di cambiare aria per ritagliarsi altrove un ruolo più da protagonista. Il mai semplice gioco dei paragoni e delle valutazioni, ancorché premature a inizio settembre, si è poi allargato fino a coinvolgere Lorenzo Lucca, pagato 9 milioni di prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni più altri 5 di bonus all'Udinese: per qualcuno, troppi soldi per un giocatore ritrovatosi subito titolare dopo il grave infortunio di Lukaku. Un po' l'inizio non esattamente entusiasmante del classe 2000 e un po' le rotazioni corte in attacco dopo lo stop del belga hanno portato il Napoli a tornare sul mercato ingaggiando Rasmus Hojlund, arrivato dal Manchester United (dove era considerato un deludente esubero) per 6 milioni di prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 44 milioni (più il 5% della futura rivendita). In casa Napoli il sogno è che il danese ripercorra le orme di Scott McTominay, un altro che ai Red Devils era considerato un flop, con la metamorfosi sotto gli occhi di tutti dopo il passaggio in azzurro. Fatto sta che, con il famoso senno del poi, forse Raspadori (ieri 1 gol e 2 assist in appena 28' in campo contro l'Estonia) mai come ora avrebbe potuto trovare spazio in azzurro. O forse no, perché Conte, il deus ex machina di tutto all'ombra del Vesuvio, preferisce punte più fisiche e meno di manovra di Jack, che a sua volta non si accontentava più del ruolo di rincalzo più o meno di lusso. Dunque, tutti felici? Solo il tempo e il campo emetteranno i loro verdetti.