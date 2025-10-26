Napoli-Inter, Conte riparte dalle solite certezze. Ma pure dai soliti problemi

Napoli, 26 ottobre 2025 - Dalla prospettiva dell'Inter, per la gara in programma al Maradona c'erano tutti gli ingredienti del cosiddetto delitto perfetto: su tutti la propria forma smagliante a fare da contraltare al momento complicato del Napoli, che puntualmente 'cucina' i suddetti ingredienti regalandosi un successo pesante come un macigno innanzitutto per la classifica, con quella leadership subito ritrovata così come le tante certezze smarrite tra Torino e PSV Eindhoven. Vincono gli azzurri e lo fanno 'ballando' parecchio dietro e soffrendo ancora di più in generale, raccogliendo in questo momento alterne notizie per Antonio Conte.

La difesa: segnali di ripresa, ma...

Parlando della fase difensiva, il pallino dell'allenatore salentino, nonché il fiore all'occhiello della passata stagione, c'è ancora molto da fare: lo dicono le tante chance collezionate quasi a ripetizione dall'Inter, che tra imprecisione propria e un bel pizzico di sfortuna (con allegati due legni colpiti) ha di fatto più volte contribuito in prima persona a limitare i danni a Vanja Milinkovic-Savic e compagni. In situazioni analoghe, non sempre le cose potrebbero andare nel verso giusto per un reparto che vede nell'inossidabile Juan Jesus ancora il proprio interprete più brillante: non esattamente una notizia rincuorante per gli altri difensori, che però dalla loro avranno il tempo e, grazie a ieri sera, anche una ritrovata spinta di ottimismo per provare ad amalgamarsi e a crescere. Il discorso, specialmente dopo la debacle di Champions League, in questo momento sembra toccare maggiormente Sam Beukema, scivolato indietro nelle gerarchie nonostante la perdurante (e pesante) assenza di Amir Rrahmani e ieri relegato a timbrare il cartellino giusto per il recupero. A fine ottobre bocciature definitive non ce ne sono e probabilmente non ce ne sarebbero state neanche a fronte di un altro risultato negativo o di un'altra prestazione non all'altezza delle aspettative estive: vale per Beukema ma anche per gli altri volti nuovi della scorsa campagna acquisti, l'ormai famoso esercito dei 9 citato da Conte a Eindhoven per giustificare un tonfo dalle proporzioni storiche. Eppure, le rimostranze dell'allenatore hanno trovato in parte una propria ragione d'essere nell'elenco dei marcatori della sfida contro l'Inter.

Ansia De Bruyne e le solite certezze

L'eccezione risponde al nome di Kevin De Bruyne, il re del già citato esercito dei 9 arrivato in estate che si conferma una sentenza dal dischetto, seppur stavolta con un asterisco bello grosso che rischia di influenzare la vita sul pianeta Napoli nelle prossime settimane, se non addirittura mesi. Infatti, proprio nell'atto di battere il rigore della discordia, quello che ha fatto arrabbiare Giuseppe Marotta e il resto dell'Inter e che può essere annesso a quella annosa casistica di contatti in area destinati a scontentare tutti, qualunque decisione venga presa, il belga ha sentito tirare la coscia destra, con il timore di uno strappo a quel bicipite femorale già causa di molti stop. Per la precisione, sono circa 240 i giorni passati in infermeria dall'ex Manchester City per quel muscolo 'maledetto' che nel 2023 lo costrinse a saltare quasi metà stagione. All'epoca, De Bruyne fu costretto a operarsi per quella che da lui stesso era stata definita una profonda lacerazione multipla di un muscolo simile a un 'canovaccio bagnato' e, dunque, in predicato di strapparsi da un momento all'altro: il 'souvenir' per il classe '91 è una cicatrice lunga 20 centimetri che oggi contribuisce a far temere che il suo 2025 possa essere finito così, su quel dischetto sul quale lo aveva mandato a gran voce Conte, lo stesso Conte che appena qualche giorno prima si era lamentato del capillare restyling estivo operato sul mercato dal Napoli. Il probabile forfait lungo di De Bruyne potrebbe sparigliare le carte in casa Napoli praticamente da centrocampo in su. Maliziosamente, si potrebbe parlare quasi di una boccata d'ossigeno per Scott McTominay, che senza l'ingombrante belga potrebbe tornare ad agire sulle zolle centrali, quelle preferite: intanto, lo scozzese si conferma un 'tuttocampista' che nella nefasta notte di Eindhoven ha riallacciato il filo con il gol, ritrovato ora anche in campionato dopo oltre 2 mesi di digiuno. Insomma, il primo Napoli in apnea della stagione torna a respirare grazie alle solite vecchie certezze, tra le quali comprendere anche André-Frank Zambo Anguissa, un altro signore della mediana dai gol pesantissimi.

Poi c'è la variazione tattica chiamata David Neres, una novità suggestiva che ha significato la bocciatura di Lorenzo Lucca, relegato in panchina nonostante l'assenza di Rasmus Hojlund. Come per Beukema, nulla è lapidario in un calcio dinamico in cui, specie per un attaccante, basta un gol per stravolgere gli equilibri, ma questa esclusione fa di certo più rumore: specialmente se poi il sostituto designato Neres decide di sfoderare una prestazione interessante, e non solo per l'assist servito ad Anguissa. Poi anche sul brasiliano si è abbattuta la mannaia degli infortuni, con la situazione che però non sembra molto seria ma comunque da monitorare in ottica Lecce. Dopo 4 sconfitte di fila in trasferta tra Serie A e Champions League come non accadeva dal 2021, gli azzurri hanno voglia di tornare a fare la voce grossa lontano da Fuorigrotta, condizione necessaria per difendere la vetta della classifica, ritrovata sabato sera nonostante le tante criticità. Infortuni, nuovi acquisti non ancora amalgamati alla perfezione, fase difensiva non esattamente ermetica e identità tattica ancora lontana: il Napoli è primo in graduatoria dopo una brevissima assenza ma non per questo privo di problemi da risolvere. Lo sa bene Conte, che però intanto si accontenta (si fa per dire) dello 'scalpo' dell'Inter, la rivale dello scorso campionato, che assume un peso quasi simbolico: il Napoli, quel Napoli lì, esiste ancora, seppur con qualche cerotto sparso qua e là nella rosa e con ancora troppi punti interrogativi da risolvere.