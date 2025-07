Napoli, gli intrecci con Jota: dal mancato acquisto alle ripercussioni sul mercato di oggi

Napoli, 4 luglio 2025 - Nel calciomercato spesso si intrecciano tante storie tra passato, presente e futuro. Succede così che proprio mentre il Napoli sta dando la caccia a un nuovo esterno d'attacco per riempire il vuoto lasciato a gennaio da Khvicha Kvaratskhelia (e nei giorni scorsi dal mancato riscatto dal Milan di Noah Okafor), una tragedia sconvolge l'intero mondo del pallone: la scomparsa di Diogo Jota (e del fratello André Silva) in un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna. Lo sfortunatissimo attaccante portoghese militava nel Liverpool, club con il quale era legato ancora fino al 30 giugno 2027 e con in cui ha racconto 65 gol e 26 assist in 182 presenze. La data di approdo nei Reds risaliva al 19 settembre 2020, praticamente al termine di un'estate che lo aveva visto finire fortemente in orbita Napoli.

Jota e il Napoli: la trattativa del 2020 e l'incrocio da avversario

Reduce dall'eccellente esperienza al Wolverhampton, all'epoca il cartellino di Jota costava molto: per la precisione, 45 milioni e l'inserimento nella trattativa del giovanissimo difensore olandese Ki-Jana Hoever. Con il famoso senno del poi, l'investimento del Liverpool ha pienamente rispettato le aspettative, aumentando i rimpianti di tutte le altre squadre che avrebbero voluto portare tra i propri ranghi un esterno capace però di coprire tutte le caselle dell'attacco. Tra esse c'era proprio il Napoli, all'epoca la patria del 4-3-3, il modulo che per antonomasia valorizza maggiormente le ali tecniche, sguscianti e prolifiche proprio come il portoghese, reduce da una stagione da ben 16 reti con il Wolverhampton che aveva sedotto anche il quartier generale di Castel Volturno, che ne gradiva anche l'età giovane abbinata però già a una buona esperienza internazionale. Un tentativo, forse anche più di uno, fu fatto per portare a Fuorigrotta il classe '96, ma si sa, quando subentra la Premier League c'è poco da fare: tra attrattiva maggiore e superiore potere economico, i giocatori finiscono sempre per andare nella principale lega inglese (e del mondo). La vicenda di mercato, dunque, si chiuse lì, ma un incrocio tra il Napoli e Jota, seppur da avversari, ci sarebbe comunque stato in un secondo momento. La stagione era la 2022-2023, quella che avrebbe condotto al terzo scudetto grazie a un dominio senza appello della banda allenata da Luciano Spalletti. Che l'annata fosse feconda lo si era capito già a settembre, quando proprio il Liverpool si presentò al Maradona per provare a uscire indenne da un campo ostico per tutti: appunto anche per una superpotenza mondiale, che fu travolta 4-1 (a segno Piotr Zielinski con una doppietta, André-Frank Zambo Anguissa e Giovanni Simeone da una parte e Luis Diaz dall'altra). Nulla poté la squadra di Jorgen Klopp né nei titolari né nelle riserve: nel secondo ambito rientrava anche Jota, che subentrò nella ripresa senza lasciare il segno, un po' come tutti i suoi compagni. Da settembre a novembre: la gara di ritorno, prevista in quel vecchio format della Champions League dall'anno scorso finito in cantina, vide la rivincita del Liverpool grazie alle reti di Mohamed Salah e di quel Darwin Nunez che oggi piace tanto sul mercato. Jota, fermo per un infortunio che gli avrebbe fatto saltare anche gli imminenti Mondiali in Qatar (pur partendo comunque al seguito del suo Portogallo), non era disponibile per quello che sarebbe stato il secondo e purtroppo ultimo incrocio con il Napoli.

Come la tragedia di Jota può influenzare il mercato del Napoli

Dall'aspetto emotivo si rischia di passare rapidamente, forse troppo, a quello prettamente (e cinicamente) fisiologico che ora vede il Liverpool con una casella in meno in attacco, a dispetto di quella maglia numero 20 che sarà onorata per sempre, come da comunicato ufficiale. Tra i nomi che potrebbero interessare i Reds spicca quello di Dan Ndoye, affrontato nella scorsa Champions League, quando il Bologna fece visita ad Anfield: uno dei legni colpiti dai rossoblù in una serata storica ma non esattamente fortunata fu a firma proprio dello svizzero, che in realtà già da qualche settimana è finito nei radar della squadra allenata da Arne Slot e pure del Manchester United. A dispetto della trattativa lunga e snervante tuttora in corso tra Napoli e Bologna, il Liverpool non farebbe fatica a mettere rapidamente sul piatto i 45 milioni chiesti per Ndoye: ironia del destino, la stessa cifra che, restando al solo cash, costò Jota, che la partita contro i felsinei l'ha anche giocata, seppur da subentrato e per appena una mezz'oretta. Quella sera di inizio ottobre, il portoghese rilevò non Salah, autore del secondo gol e man of the match, ma un insufficiente Nunez, l'uomo che oggi interessa al Napoli per regalarsi una prima punta supplementare.

In realtà, a dispetto di una stazza imponente, l'uruguaiano può giocare anche sulla corsia mancina, quella da ieri lasciata tristemente sguarnita dallo sfortunatissimo compagno di squadra. Possibile che il Liverpool decida quindi di bloccare l'uscita preventivata di Nunez, in via provvisoria in attesa di un possibile (e probabile) nuovo acquisto o magari anche in via definitiva. Conteranno le notizie dal mercato in entrata ma forse, dopo un dramma del genere, conterà anche l'aspetto emotivo, con qualche giocatore in bilico, o addirittura in uscita, che potrebbe decidere di restare alla corte di Slot in un momento così complicato che si protrarrà a lungo. A quel punto, per l'attacco del Napoli avanzerebbe la candidatura di Lorenzo Lucca, forse comunque ad oggi il più vicino a vestirsi d'azzurro anche a prescindere dalla tragedia che ha sconvolto ieri il mondo del calcio. Passato, presente e futuro, ma pure emotività e fredda contingenza delle cose: tutto si intreccia nel dramma di Jota, il compianto esterno che avrebbe fatto comodo al Napoli nel 2020 ma decisamente anche oggi. Fato nefasto permettendo.