Kevin De Bruyne al Napoli: il nuovo gioiello per una dinastia vincente

Kevin De Bruyne è il nuovo gioiello. E la sensazione è che non rimanga l’unico. Il Napoli scudettato rilancia, e con l’ufficialità dell’arrivo dello strepitoso centrocampista belga in uscita dal City pone le basi per una dinastia. Nel segno di Conte: condottiero rimasto, non a caso, nonostante tutte le sirene che lo tentavano.

"Fino a che resto in vita terrò il Calcio Napoli – dice il presidente Aurelio De Laurentiis – poi decideranno i miei figli. Sul valore del club lavoriamo già da tempo e nel 2018 mi arrivò un’offerta di 900 milioni che rifiutai. Oggi se anche mi offrissero 2 miliardi non venderei il Napoli".

Inevitabile per ADL una presentazione di De Bruyne, l’uomo di nuovi sogni: "L’operazione è nata tre mesi fa – precisa – ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli. Conte ha saputo far fronte agli infortuni che quest’anno sono capitati numerosi. Lui è stato sempre all’altezza della situazione, ha un grande merito nella vittoria dello scudetto".