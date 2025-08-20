L’Al Ahli alza l’offerta per il centrocampista bianconero. Gli arabi su Locatelli, dubbio Juve. Stop Lukaku, ora il Napoli ha fretta

La botta dell’infortunio a Lukaku non ha fermato il mercato del Napoli, anzi. Le trattative già aperte sono arrivate almeno in un caso alla chiusura, nello specifico quella per il difensore mancino Miguel Gutierrez: "Benvenuto Miguel", ha postato il presidente Aurelio De Laurentiis ufficializzando l’ingaggio dell’esterno sinistro iberico, 24 anni, che arriva dal Girona. "Non ho avuto alcun dubbio - ha detto Gutierrez su Istagram - davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo". Cresciuto nella cantera del Real Madrid, campione olimpico a Parigi 2024, in tre stagioni nel Girona Gutierrez ha segnato sei reti e fatto diciotto assist in centotredici presenze. Il Napoli lo ha pagato 20 milioni di euro, contratto fino al 2030 con un ingaggio di circa 2,3 milioni a stagione. Resta ancora viva la pista Juanlu Sanchez per la fascia destra della difesa, ma l’infortunio che toglierà Lukaku (nella foto) dalle rotazioni fino alla fine dell’anno ha fatto partire la caccia al sostituto. Una trattativa porta al danese Rasmus Hojlund dello United, che potrebbe arrivare in azzurro con 5 milioni per il prestito di questa stagione e la possibilità di scegliere se comprarlo a fine stagione per 40 milioni.

In casa Juve, mentre torna di moda per la difesa il nome di Renato Veiga, arrivato in prestito secco dal Chelsea e ora al centro di un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto, l’offerta respinta per Manuel Locatelli, 25 milioni dagli arabi dell’Al Ahli, potrebbe salire a 40 milioni. E a quel punto il club ci penserebbe.