Lukaku da record: nei top 5 campionati solo Salah ha fatto meglio

Napoli, 15 aprile 2025 – Il Napoli c'è, e ieri l'ha dimostrato. L'Inter ha fatto il suo dovere, sconfiggendo il Cagliari nell'anticipo di sabato e portandosi temporaneamente a +6 in classifica, ma i partenopei non vogliono arrendersi, e con la vittoria convincente di ieri sull'Empoli hanno dato prova di volersi spingere fino in fondo per la lotta al titolo. Le prossime gare saranno decisive, e bisogna considerare che l'Inter dovrà scendere in campo molte volte in più del Napoli. I nerazzurri, infatti, domani saranno in campo per la sfida contro il Bayern Monaco, poi avranno, in ordine: Bologna, Milan (in Coppa Italia), Roma, Verona, Torino, Lazio e Como. A queste potrebbero aggiungersi anche le due gare di semifinale di Champions (e l'ipotetica finale) e l'ultimo turno di Coppa Italia. Il Napoli, invece, dovrà scendere in campo soltanto altre sei volte, e avrà un calendario sulla carta favorevole. Da qui al termine della stagione, gli uomini di Conte affronteranno: Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. In campionato ci sono ancora 18 punti disponibili, e il finale è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli si trova in alta quota e continua a tallonare l'Inter il merito è anche dell'ex Romelu Lukaku, che quest'anno è un vero e proprio trascinatore dei partenopei. Con i nerazzurri, il belga è sceso in campo in 132 occasioni, mettendo a segno 78 gol e 22 assist, e diventando uno dei principali artefici della conquista del titolo nella stagione 2020-21, proprio con Antonio Conte alla guida. Da quando si è insidiato sulla panchina del Napoli, il tecnico salentino ha voluto a tutti i costi l'attaccante belga, che reputa perfetto per il suo stile di gioco, e i risultati gli danno ragione. Grazie al gol e al doppio assist per McTominay nella gara di ieri, Lukaku è diventato il secondo giocatore nei top 5 campionati europei ad andare in doppia cifra sia di gol che di assist. Prima di lui, ci è riuscito soltanto Mohamed Salah, che ora si trova a quota 27 reti e 18 passaggi vincenti in Premier League e ha recentemente rinnovato il contratto con il Liverpool. I reds guidano la classifica con un discreto margine sull'Arsenal secondo, e si avvicinano sempre di più alla vittoria del titolo, mentre per quanto riguarda il campionato di Serie A ancora nulla è certo, e al Napoli serviranno ancora i gol e gli assist del suo numero 11 per tentare l'assalto alla vetta.