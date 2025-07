Lukaku, un’estate diversa

Napoli, 6 luglio 2025 - Ogni estate ha i suoi tormentoni, non soltanto musicali. Tra di essi, passando al calciomercato, negli ultimi anni c'era stato il destino di Romelu Lukaku, uno tra i girovaghi per eccellenza del pallone in particolare da quando, a partire dall'estate 2022, è diventato un esubero del Chelsea. Da quel momento per il belga si sono aperte le porte della Serie A, ma sempre con l'incognita a lungo termine della formula del prestito. Inter, dove aveva già militato a titolo definitivo, guadagnandosi l'alloro di acquisto più costoso della storia del club grazie ai 65 milioni più 10 di bonus versati nelle casse del Manchester United nel 2019, e Roma, per due esperienze come sempre a due facce: gol, anche tanti, ma pure diverse prestazioni opache e quella sensazione di essere a volte quasi un corpo estraneo alla squadra di turno. In realtà, anche la sua prima stagione al Napoli, nonostante lo scudetto vinto a fine anno, ha avuto dei momenti di ombra e perplessità: a parte il tricolore che campeggerà sul petto degli azzurri nel prossimo futuro, la buona notizia per Lukaku è che per una volta questa in corso è un'avventura destinata ancora a durare.

Il primo anno di Lukaku al Napoli

Parla il contratto, con scadenza al 30 giugno 2027, ma parla soprattutto la volontà di Antonio Conte, che mai e poi mai si priverebbe del suo prototipo di attaccante dei sogni: non a caso, i due sono legati al Napoli praticamente fino allo stesso giorno, per due destini che presumibilmente sarebbero stati intrecciati l'un l'altro anche qualora il tecnico salentino fosse migrato altrove (come sembrava) al termine della recente cavalcata vincente. Invece il lieto fine è stato totale: in azzurro restano sia Conte che Lukaku, ed entrambi lo fanno più carichi e motivati che mai. L'allenatore, pur godendosi le meritate vacanze ormai agli sgoccioli, ha mantenuto un filo diretto con gli uomini mercato del Napoli per dettare le linee guida dello stesso: i primi colpi già ufficiali (Luca Marianucci e soprattutto Kevin De Bruyne) e le trattative tuttora in corso e più o meno vicine alla risoluzione positiva (Sam Beukema e Noa Lang) vanno proprio in tale direzione. Poi c'è Lukaku, che spegnerà la sua prima candelina in azzurro il 29 agosto: tanto ci volle affinché il Napoli, a proposito di trattative, la avesse vinta con il Chelsea per regalare (si fa per dire) al suo nuovo allenatore il suo pupillo. Per 30 milioni di parte fissa, più 15 di bonus e il 30% sulla futura rivendita da riconoscere agli inglesi, Big Rom (che a sua volta guadagna 7,7 milioni lordi) passa al club partenopeo a titolo definitivo e, ben prima del verdetto del campo, si tratta di un'operazione sui generis per una società che fino a qualche anno prima aveva ben altri target di mercato. Lukaku apre le porte del Napoli al mondo degli over-30, quella tipologia di giocatori che molto raramente (per non dire mai) procaccerà delle plusvalenze ma che, se si incastrano le condizioni giuste, può garantire una resa immediata e quasi sicura. In effetti, il suo il belga lo fa: 14 gol e 11 assist in 38 presenze nella sua prima annata all'ombra del Vesuvio, per un bottino ottimo ma non sempre sufficiente a tenere lontano le critiche da parte della frazione più esigente di una piazza che negli ultimi decenni ha visto passare a Fuorigrotta i migliori bomber d'Europa. Rispetto ai vari Dries Mertens, Edinson Cavani, Gonzalo Higuain e Victor Osimhen, il belga segna meno e, soprattutto, non ruba esattamente l'occhio con giocate di fino diventando, anzi, diverse volte quasi goffo alla vista, specialmente quando la forma fisica non è ancora al top. E un anno fa, con un'estate vissuta da separato in casa con il Chelsea, nonostante il gol al debutto contro il Parma (una delle partite simbolo e chiave dello scudetto), quello dei primi mesi non è stato esattamente il miglior Lukaku. Lo stesso Big Rom avrebbe poi confessato di aver raggiunto l'apice della condizione fisica soltanto negli ultimi tre mesi del campionato, quelli buoni per mettere in opera prima la rimonta e poi il sorpasso sull'Inter, la sua ex squadra. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene, con i fischi ricevuti dal Maradona dopo la debacle interna del Napoli contro l'Atalanta spazzati via a suon di gol prima del tricolore vinto a fine campionato, ma per il prossimo futuro la posta in palio si alzerà. Per tutti: per gli azzurri, ma anche per lo stesso Lukaku.

Le prospettive future di Lukaku

Non solo la sempre difficile missione della riconferma: nella prossima stagione il Napoli sarà impegnato su quattro fronti e con i riflettori puntati addosso, situazione ben diversa dall'annata scorsa, vissuta da underdog a fari spenti (specialmente nelle prime fasi). Al di là della qualità delle aspettative, cambierà anche la quantità delle partite, un fardello ben più pesante specialmente per un 32enne come Lukaku: non a caso, il club partenopeo è a caccia di un'altra punta (ad oggi, una questione tra Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, con la suggestione Moise Kean sullo sfondo) per far rifiatare il suo bomber principe, che tale resterà a maggior ragione ora che potrà ricomporre anche in azzurro l'asse con De Bruyne che ha fatto le fortune del Belgio negli ultimi anni. Onori e oneri di quando si vince. Lo sa bene Lukaku, che nel giro di poco più di dieci giorni vivrà il suo primo ritiro al Napoli: tante fatiche e tanto sudore da provare ad ammortizzare già in vacanza, con la mole di lavoro immortalata sui propri profili social anche per dimostrare la cura di un 'telaio' piuttosto impegnativo. Tutto ciò potrebbe non bastare a tenere Lukaku lontano dai primi rimbrotti più o meno forti appena uno stop sarà sbagliato, un duello con il difensore avversario di turno verrà perso o una partita finirà senza gol segnati e assist serviti: fa un po' parte del pacchetto Big Rom, tanta generosità votata alla causa ma non sempre pienamente notata e apprezzata.

