Lukaku, Mertens e l'assist al Napoli: “Abbiamo fatto di tutto per convincere De Bruyne”

Napoli, 24 giugno 2025 – Kevin De Bruyne al Napoli è uno dei colpi di mercato più importanti degli ultimi anni in Serie A e si candida ad essere uno dei migliori di questa sessione estiva di trasferimenti. Il centrocampista belga, che con il Manchester City ha vinto, tra gli altri, 6 Premier League, 5 Coppe di Lega inglesi, 2 FA Cup e una Champions League, alzerà sicuramente il livello del centrocampo della squadra di Conte, che vuole confermarsi in Italia e ben figurare in Europa. Dopo l'esperienza al Manchester City, il belga ha scelto Napoli come nuova tappa della sua carriera e gran parte del merito lo si deve ai suoi connazionali Romelu Lukaku e Dries Mertens. In un'intervista a VTM Nieuws, l'attaccante belga ha raccontato di come sia lui che Mertens abbiano fatto del loro meglio per convincere De Bruyne a sposare il progetto Napoli. Queste sono state le sue parole: “De Bruyne? Io e Mertens abbiamo fatto di tutto per convincerlo a venire al Napoli. È un giocatore fondamentale per fare un ulteriore salto di qualità. Abbiamo parlato spesso, gli ho spiegato come funzionano le cose a Napoli e dove avrebbe dovuto cercarsi una buona casa”. L'attaccante, poi, ha parlato di come il popolo partenopeo vive il calcio, affermando come lui si trovi benissimo a Napoli e di come possa essere lo stesso anche per De Bruyne: “Noi calciatori qui a Napoli riceviamo molto amore, sono felice che anche Kevin possa sperimentare lo stesso. La passione che c'è in Italia non esiste altrove”. Nell'ultimo campionato di Serie A, Lukaku è stato uno dei principali protagonisti della vittoria del Napoli, con 14 gol e 10 assist in 36 presenze totali, diventando fin da subito il fulcro dell'attacco partenopeo. L'acquisto di De Bruyne dimostra come il patron Aurelio De Laurentiis non sia assolutamente sazio e voglia provare a ripetersi in Italia e ad andare avanti in Europa. Oltre il centrocampista belga, però, il patron degli azzurri è alla ricerca di altri profili per rinforzare ancora di più la squadra: uno degli ultimi nomi è quello di Darwin Nunez, attaccante del Liverpool. Con l'uruguaiano ci sono stati dei contatti positivi nelle ultime settimane, tanto che tra il club e il giocatore ci sarebbe già un'intesa di massima, ma ora serve l'accordo con il Liverpool, che non ha intenzione di fare sconti.