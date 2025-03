Lukaku stecca. Furia McTominay. Buongiorno c’è

MERET 5,5. Dimarco fa un capolavoro, ma la barriera non sembra piazzata a regola d’arte.

DI LORENZO 6. Si prende giuste licenze in avanti.

RRAHMANI 6. Regge, nel complesso, e non è poco contro la potenza di fuoco nerazzurra.

BUONGIORNO 6,5. Chiusura da urlo su Dimarco, controlla la ThuLa senza soffrire.

POLITANO 6,5. Affondi in serie, con gamba e visione: ma punge pochino.

GILMOUR 6,5. Disegna un assist per Lukaku e sopperisce con inventiva a una condizione non ottimale.

LOBOTKA 6,5. Mediano di protezione in avvio, poi prende a smistare come sa e il gol nasce da un suo affondo.

MCTOMINAY 6,5. Energia debordante, anche troppo: rischia il rigore su Dumfries, si iscrive a ogni assalto.

SPINAZZOLA 5,5. La proverbiale spinta latita un po’.

RASPADORI 5,5. Crea soprattutto spazi e non si risparmia, ma quando gli capita una mezza occasione la spreca.

LUKAKU 5,5. Se non va a segno è per la super prestazione dei centrali nerazzurri. Però è un altro big match che non lo vede decidere.

ALL. CONTE 6,5. Nonostante le assenze, è un Napoli gagliardo. La sgasata di fine primo tempo dopo lo svantaggio non porta frutti. Nella ripresa i giri salgono ancora e tiene aperto il discorso scudetto con il jolly Billing.

Okafor 6,5. Spunti utili verso il pari e pure dopo.

Billing 7. Favola istantanea al debutto al Maradona, c’è del buono in Danimarca: entra e firma il pari.

Olivera, Ngonge sv.

Voto squadra 6,5.

Paolo Grilli