Napoli, Beukema si avvicina. Per l'attacco è un rebus: le variabili sono Lucca e Nunez

Napoli, 2 luglio 2025 - Un vero e proprio valzer dell'attacco: il destino delle prossime mosse di mercato del Napoli per quanto riguarda il reparto avanzato ruotano intorno a due variabili, che a loro volta genereranno un effetto a catena da cui esce il pallino della difesa Sam Beukema, nelle ultime ore decisamente più vicino.

Passi avanti per Beukema

Un po' gli azzurri hanno aumentato l'offerta, e un po' il Bologna, preso atto della volontà dell'olandese di trasferirsi alla corte di Antonio Conte, ha abbassato le proprie pretese: a prescindere dalla prospettiva dalla quale si guarda la vicenda, non cambia la sostanza che vede avanzare a grandi passi quello che sarebbe il secondo acquisto della difesa dopo Luca Marianucci. Stesso ruolo, ma età e aspettative nel progetto ben diverse: l'ex Empoli fungerà da ultima scelta nelle rotazioni, almeno per il presente ma con vista su un futuro da protagonista, mentre Beukema dovrebbe (il condizionale è ancora d'obbligo) diventare un titolare aggiunto, se non addirittura un tassello fisso dell'undici tipo. Prima però ci sarà da chiudere la lunga ed estenuante trattativa con il Bologna, che da ieri sera sta vivendo una fase di forte accelerata. La forbice iniziale tra i due club era di circa 10 milioni, tra i 35 chiesti dai rossoblù e i 25 offerti dagli azzurri. Come spesso succede nel calciomercato, più o meno a metà strada si trova la soluzione che può accontentare tutti: in questo caso in primis Beukema, che anche tramite il padre-agente Menno sta facendo pressione con il quartier generale di Casteldebole per pervenire presto a una quadra. Pesano l'accordo economico trovato da tempo dal difensore con il Napoli (un quinquennale da 3 milioni di ingaggio a stagione), ma pesano anche le ambizioni, arrivato a quasi 27 anni, di giocarsi la Champions League da protagonista e, soprattutto, di provare a raggiungere la Nazionale, come un po' da suggerimento velato (ma neanche tanto) del ct Ronald Koeman. Nella vicenda esiste anche il Bologna che, preso atto dell'input definitivo di Beukema, prova a non andare muro contro muro con uno dei più grandi protagonisti delle recenti ottime stagioni. Da qui l'ammorbidimento dei rossoblù, pronti ad accettare anche un'offerta da 30 milioni: il Napoli, dal canto suo, è salito a 28-29 milioni, per una forbice quindi al momento quasi irrisoria che, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere colmata nelle prossime ore. A quel punto, Conte avrebbe il difensore preferito fin dall'inizio del casting, prima di tornare a guardare all'attacco e alle sue variabili, di cui un'altra a forti tinte rossoblù.

Il valzer in attacco

L'asse con il Bologna, per la verità, si era aperto per Dan Ndoye, ma in questo caso il gap tra domanda e offerta è ancora importante, al punto che il Napoli ha virato concretamente su Noa Lang (che dovrebbe legarsi agli azzurri per 5 anni guadagnando 2,5 milioni), sempre più vicino per 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus che dovrebbero finire nelle casse del PSV Eindhoven, per un'operazione che non esclude altri innesti sulle bande. Da rimpinguare c'è anche la batteria dei centrali d'attacco per far rifiatare Romelu Lukaku, oppure affiancarlo. Qui si apre il valzer che finisce per tirare dentro indirettamente pure Ndoye: il casting è tuttora aperto tra Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, per un testa a testa che a catena influenzerà il resto del mercato del Napoli. A pesare sono innanzitutto i costi differenti. Per Lucca l'Udinese chiedeva 40 milioni, diventati poi 35 milioni, a fronte dei 25 milioni più bonus offerti dal club partenopeo, ma anche in questo caso i giorni di trattativa tra le parti saranno riducendo la differenza, con la fumata bianca non lontanissima, mentre per Nunez il Liverpool era partito da una richiesta di ben 60 milioni: già da cifre comunque parziali e orientative si evince quanto tra acquistare l'uno e l'altro per il Napoli cambi il mondo, e non solo dal punto di vista economico. Lucca, infatti, accetterebbe di buon grado un ruolo più marginale da riserva-comprimario, mentre Nunez, curriculum più ricco alla mano, potrebbe scalpitare. Certo, le quattro competizioni da disputare e la presenza in panchina di una personalità forte come il tecnico salentino potrebbero aiutare il Napoli a evitare pericolosi cortocircuiti interni qualora a vestirsi d'azzurro fosse l'uruguaiano, che resta molto più costoso dell'italiano anche nel caso in cui le opere di intermediazioni del procuratore Fali Ramadani (molto vicino ad Aurelio De Laurentiis) andassero a segno. In questo caso, potrebbe chiudersi definitivamente il rubinetto delle risorse per ritentare l'assalto a Ndoye, che invece diventerebbe più raggiungibile qualora alla fine l'acquisto per l'attacco fosse Lucca. Insomma, un bel groviglio tra giocatori diversi, ruoli diversi e squadre diverse, con il solo Bologna a tornare alla ribalta in due casi. Il primo, quello per Beukema, sembra aver imboccato la strada buona a una rapida risoluzione positiva, mentre il sentiero per Ndoye è più lungo e tortuoso. Considerando il probabile sconto per il difensore olandese, è difficile immaginarsi dal Bologna un'altra mano tesa per l'esterno svizzero, che tra l'altro ha molto mercato anche all'estero, tra Borussia Dortmund e possibili aste al rialzo che coinvolgerebbero la Premier League. Il paracadute per le fasce però c'è e si chiama Lang, forse dal punto di vista cronologico ad oggi l'acquisto più vicino di tutti, anche appunto di Beukema, nonostante tutte queste vicende dovrebbero chiudersi ampiamente per il giorno del ritrovo a Castel Volturno, fissato il 15 luglio. Per quel momento, parlando dei volti nuovi, Conte dovrebbe poter abbracciare due difensori (Marianucci e, appunto, Beukema), un esterno (Lang, in attesa di capire come si metterà il fronte Ndoye) e un attaccante (uno tra Lucca e Nunez). Oltre al jolly chiamato Kevin De Bruyne: non male per aprire al meglio la stagione più complicata, quella della conferma.

