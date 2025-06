Mercato Napoli, in attacco passi avanti per Lucca

Napoli, 17 giugno 2025 - Quattro competizioni da disputare con il piede fisso sull'acceleratore, provando a raccogliere il più possibile per confermarsi a livelli altissimi, richiedono una rosa lunga e profonda in ogni reparto. Non a caso, la prima pennellata del mercato del Napoli ha dipinto l'acquisto di Luca Marianucci, la terza, forse addirittura quarta scelta di una difesa non a caso ora a caccia di un titolare aggiunto (il prescelto, almeno nelle preferenze del quartier generale di Castel Volturno, sembra Trevoh Chalobah del Chelsea). Naturalmente Kevin De Bruyne va già ascritto di diritto ai titolari di Antonio Conte, che comunque dovrà dosarne le energie psicofisiche dopo anni non semplicissimi. Poi ci sarebbe Yunus Musah, che sembrava a un passo la scorsa settimana prima della frenata tuttora in corso probabilmente legata al destino di André-Frank Zambo Anguissa, che inizialmente pareva ormai al passo d'addio e oggi invece appare molto più vicino alla permanenza: dalla prospettiva di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, spendere 25 milioni per colui che quindi sarebbe una seconda linea o poco più sarebbe eccessivo anche in una sessione in cui il Napoli non baderà a spese. Proprio al parco delle riserve è da annettere la trattativa al momento più calda: quella che vede Lorenzo Lucca sempre più vicino a vestirsi d'azzurro.

I numeri della stagione di Lucca e le cifre dell'affare

In realtà, l'abbinamento non è proprio inedito. Il classe 2000 e il Napoli si sono cercati a più riprese negli ultimi anni, mancando però sempre l'appuntamento buono per suggellare un sodalizio annunciato da diverso tempo ma sempre scivolato via per degli incastri infelici. Ora pare arrivato il momento buono nonostante nel frattempo l'Udinese, una bottega sempre molto cara (che tra l'altro in queste ore sta cedendo anche un altro pilastro come Jaka Bijol al Leeds), non è che abbia esattamente abbassato le proprie pretese. Anzi: una stagione chiusa, a dispetto di qualche problema fisico di troppo e di un'annata non sempre esaltante della sua squadra, con 14 reti (12 in Serie A e 2 in Coppa Italia) e 2 assist non poteva che far addirittura lievitare i costi. Gli ultimi dettagli vanno ancora limati, ma Napoli e Udinese sono vicini a trovare la quadra per circa 30 milioni: praticamente la stessa cifra che un anno fa il club partenopeo sborsò per strappare Romelu Lukaku al Chelsea. Lucca e Lukaku, a parte le iniziali, hanno molto in comune. Dalla struttura fisica alla capacità di giocare spalle alla porta, con e per la squadra: non a caso, dietro l'accelerata nelle trattative c'è la mano di Conte, che guarda all'oggi ma pure a un domani neanche tanto lontano. Più che una riserva, Lucca dovrebbe essere una specie di alter ego di Lukaku, consentendo a quest'ultimo di rifiatare in una stagione che si preannuncia ricca di impegni e aspettative (stavolta sì) e, magari, pensando già a un'ipotetica staffetta in un futuro non esattamente remoto. Big Rom, 32 anni, e Lucca, 25 ancora da compiere: il Napoli, complice un'età media della rosa piuttosto alta, comincia a pensare anche al domani e a qualche passaggio di consegne da iniziare a plasmare già oggi per evitare dolorosi contraccolpi quando arriverà il momento opportuno. L'investimento per Lucca, che dovrebbe firmare un quinquennale a cifre ben più alte dei 250mila euro netti percepiti in Friuli, va proprio in questa direzione, da inquadrare nell'arco dell'intero ciclo di Conte, quello che sembrava finito subito dopo lo scudetto e invece pronto a ripartire con nuovi input e motivazioni.

Il pasticcio del rigore di Lecce

Dunque, dopo un anno, Lucca è pronto a dire di sì al Napoli, che nel frattempo ha riguadagnato quella credibilità che era stata persa dopo la disastrosa annata post tricolore. Lo stesso nativo di Moncalieri, con una stagione (quasi) senza momenti no, si è scrollato di dosso molti scetticismi altrui: nel 'quasi' vanno annessi i già citati problemi fisici e quel pasticcio sul dischetto che a febbraio, in occasione del match con il Lecce, gli costò la frattura con la squadra, con Kosta Runjaic e con tutta la piazza bianconera. Il classe 2000 'scippò' il rigore a Florian Thauvin, il battitore designato, e si ritrovò a festeggiare praticamente da solo prima di essere pure sostituito: le scuse arrivarono via social (non esattamente una novità nel calcio di oggi) citando il brano sanremese di Lucio Corsi e, all'apparenza, la questione finì lì. In realtà, proprio in quel momento molte big della Serie A annusarono il sangue, come si suol dire, pronte a incunearsi in questa rottura così plateale con l'arrivo della bella stagione. Detto, fatto: Roma, Juventus e soprattutto Milan hanno a lungo inseguito Lucca, che invece mai come ora pare destinato al Napoli, capace di unire il timing perfetto all'offerta giusta. In altri tempi De Laurentiis avrebbe provato a limare qualcosa sul prezzo, una consuetudine soprattutto quando c'è da trattare con squadre italiane a dispetto del tappeto ben più rosso steso per le trattative estere, ma oggi il pallino del mercato ce l'ha Conte, che ordina con l'auspicio di sbarcare a Dimaro con la squadra quasi interamente fatta. In effetti così sarà, poiché grossi scossoni nell'undici titolare non dovrebbero essercene (in attesa del rinnovo di Alex Meret, dopo tanti rinvii arrivato alla resa dei conti): il Napoli si presenterà in ritiro con gran parte del lavoro fatto tra prime e seconde linee. Si parlava di pennellate e una delle prime all'attacco, a meno di clamorosi dietrofront, dovrebbe arrivare da Lucca, il promesso sposo pronto finalmente a legarsi alla causa azzurra dopo tanta attesa: un acquisto per l'oggi, ma anche per il domani. Sembra uno slogan pubblicitario, ma è la lungimiranza del Napoli che potrebbe far comodo anche alla Nazionale di Gennaro Gattuso, a caccia di nuove risorse per centrare (finalmente) la missione Mondiale.

Leggi anche - Mondiale per club 2025, i risultati di giornata