Mercato Napoli, quattro colpi ancora da fare. Ma molto dipende da Lukaku

Napoli, 17 agosto 2025 - In questa fase dell'anno e del mercato estivo, difficile trovare un allenatore che non si lamenti di quanto fatto (o non fatto) fino a quel punto dalla propria società. Cambiano i modi, i toni e i tempi, ma più o meno per tutti i tecnici c'è almeno una lacuna da colmare e possibilmente in tempi stretti, con il campionato che incombe nonostante si sia ancora nel pieno della bella stagione. Neanche Antonio Conte fa eccezione, come emerso nell'ultima conferenza stampa del ritiro di Castel di Sangro: numeri e richieste, più o meno esplicite, alla mano, al suo Napoli mancano quattro colpi per chiudere con soddisfazione la sessione post scudetto, con l'accelerata buona che potrebbe arrivare proprio nella settimana che condurrà al debutto in casa del Sassuolo.

Le richieste di Conte. E il rimpianto Ndoye

In realtà, la prima emozione nella giornata di lunedì la regalerà, suo malgrado, Romelu Lukaku, che all'alba della prima settimana chiave della stagione si sottoporrà agli esami strumentali per accertare le condizioni del bicipite della coscia sinistra: l'ottimismo sulla questione non c'è mai stato, con i tempi di recupero che, in caso di stiramento, potrebbero aggirarsi tra le tre e le quattro settimane. In questo caso, a prescindere dall'esito degli accertamenti, nulla cambierà sul mercato: l'alternativa al belga esiste già e si chiama Lorenzo Lucca, chiamato però ad accelerare i tempi del suo inserimento, per la verità già a buon punto, come testimoniato dalle 4 reti siglate nelle 7 partite della pre-season azzurra. Le caselle vuote che stanno un po' agitando le acque intorno a Conte, finora abituato a vedere accolta sul mercato qualsiasi sua richiesta, sono ben altre. Quattro, per la precisione: due terzini, un centrocampista e un esterno alto sinistro. Forse soltanto l'ultimo fronte è quello un po' più in alto mare, ma non per demeriti dell'area mercato guidata da Giovanni Manna. Come da ammissione di Conte, in cima alla lista dei preferiti c'era un nome, forse addirittura l'unico: quello di Dan Ndoye, poi volato al Nottingham Forest (con tanto di gol al debutto), come un po' da copione quando in un'asta subentra la ricca Premier League. Il Napoli a quel punto si è sfilato, lasciando al tecnico azzurro una malcelata insoddisfazione da provare a spazzare via nelle ultime settimane della sessione. Oppure forse sarà lo stesso Conte a trovare una soluzione più o meno di ripiego: venuto meno Ndoye e senza apparentemente altri nomi interessanti sul taccuino del direttore sportivo, a cambiare potrebbe essere il modulo, con quel 3-5-2 non a caso rispolverato proprio nell'ultima amichevole, quella contro l'Olympiacos costata carissima a Lukaku. Alla batteria di esterni alti che oggi vede in rosa Matteo Politano, David Neres e Noa Lang si potrebbe aggiungere il jolly Leonardo Spinazzola, specialmente qualora dal mercato, come sembra, arrivasse un nuovo terzino. E le cose stanno andando proprio in questa direzione, con Miguel Gutierrez sempre più vicino.

I quattro colpi di mercato all'orizzonte

Il classe 2001, che a sinistra può fare tutto, a meno di colpi di scena dovrebbe presentarsi a breve a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito prima di iniziare la nuova avventura che al suo quasi ex Girona dovrebbe fruttare intorno ai 25 milioni. Dalla sinistra alla destra, ma con una situazione più nebulosa. Juanlu Sanchez sembrava un promesso sposo del Napoli da settimane, se non mesi, ma il Siviglia si è fatto ingolosire da una possibile asta al rialzo che, senza sorprendere particolarmente, vede coinvolta anche la solita Premier League. Il problema per gli andalusi è che il classe 2003, che sta anche bloccando Alessandro Zanoli a Castel Volturno, che all'occorrenza oltre che a destra può anche accentrarsi e alzare il proprio baricentro fino alla mediana, vuole soltanto il Napoli e questa insistenza, quasi un capriccio, rema dalla parte di Conte e di Manna che, parlando di centrocampo, stanno concentrando i propri sforzi proprio in quella zona del campo. Anche in virtù di un'ipotetica, forse probabile, altra rivoluzione tattica (con il 4-1-4-1 come altro modulo attenzionato), il centrocampista chiesto sul mercato potrebbe raddoppiare, con la precedenza a quei profili versatili che fanno gola a tutti gli allenatori e specialmente a quello azzurro. In pole position nelle ultime ore è balzato Andy Diouf, valutato 25 milioni dal Lens, una somma alla quale il Napoli sta provando pian piano ad avvicinarsi, cercando di evitare gli ennesimi inserimenti dalla Premier League. A seguire, piacciono anche Carney Chukwuemeka del Chelsea e, tornando alla Ligue 1, Djaoui Cissé del Rennes. Poi ci sarebbe la suggestione del ritorno di fiamma con Eljif Elmas, facile affettivamente ma meno sul piano economico, con l'accordo con il Lipsia ancora da trovare. Quel che sembra certo è che, a spese anche di un esterno, due centrocampisti di questo lotto potrebbero raggiungere Conte, che al contempo per dare una propria preferenza aspetta notizie dal fronte Lukaku. Qualora fossero confermati i timori negativi di un lungo stop, gli sforzi potrebbero essere dirottati proprio su Elmas, il più duttile della compagnia, come tra l'altro il Napoli sa bene (così come il Torino, che non a caso non ha ancora mollato del tutto la presa) ma, forse, anche il più costoso. Sempre in caso di notizie nefaste, con all'orizzonte anche il ritorno in Champions League nel nuovo format inedito per gli azzurri, non è da escludere neanche la caccia a un'altra punta, con quindi parte del budget che andrebbe a sua volta speso altrove. Insomma, terzini a parte, con la strada ormai tracciata per Gutierrez prima e Juanlu poi, molto del futuro del mercato azzurro dipende da Lukaku, cruciale in campo ma, in questo momento, ancora di più fuori. Il tutto a meno di una settimana dall'inizio della Serie A, che ripartirà proprio dal match dei campioni in carica contro il Sassuolo.