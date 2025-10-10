Napoli, 2025 da record al Maradona: zero sconfitte come Liverpool e Monaco

Napoli, 10 ottobre 2025 - Secondo un comune sentire, uno dei primi parametri usati per tarare il benessere di una squadra è il suo rendimento interno: in tal senso, il Napoli può dormire sonni tranquilli e non soltanto con riferimento a questo primissimo scorcio di stagione.

I numeri del Napoli al Maradona

Restando a quest'ultimo ambito, finora gli azzurri al Maradona hanno sempre vinto, sia in Serie A che in Champions League: rispettivamente, in campionato a Fuorigrotta sono cadute Cagliari, Pisa e Genoa, mentre a livello continentale a essere uscito con le ossa rotte è stato lo Sporting Lisbona. Praticamente un en-plein per l'annata appena iniziata che, allargando lo spettro all'intero 2025, assume i crismi dell'imbattibilità. Se si escludono le formazioni neopromosse e se si considerano i principali campionati europei, nell'anno in corso il Napoli è imbattuto in casa al pari di Liverpool e Monaco, per un ruolino di marcia complessivo che recita 10 vittorie e 3 pareggi. Inutile evidenziare quanto le recenti fortune della squadra allenata da Antonio Conte, a cominciare dallo scudetto vinto nello scorso campionato, affondino le proprie radici nel rendimento interno, una felicissima costante di un 2025 che al Maradona si aprì con una vittoria in rimonta, così come, curiosamente, lo è stata anche l'ultima prima della sosta. Dalla Juventus al Genoa e, per la precisione, dal 25 gennaio al 5 ottobre, con André-Frank Zambo Anguissa, a segno in entrambi i match (tutti e due finiti 2-1 per chi giocava in casa), come piacevole costante per il pubblico azzurro: durante questo lasso di tempo, mai il Napoli era stato capace di ribaltare una partita messasi sui binari sbagliati, quelli della sconfitta. Gli azzurri in casa vincono anche quando non convincono, evenienza accaduta spesso quest'anno al cospetto di formazioni di caratura e lignaggio inferiori, ma ciononostante hanno messo a referto finora la seconda miglior partenza dei tempi recenti. I punti raccolti sono 15 in 6 giornate di campionato andate in archivio (pesa l'inciampo esterno contro il Milan), mentre nella stagione 2021-2022, alla corte di Luciano Spalletti, a questo punto del campionato era stato scritto un clamoroso en-plein. Da un allenatore scudettato all'ombra del Vesuvio a un altro: il titolo vinto da Spalletti nell'annata 2022-2023 per certi aspetti fu ancora più sorprendente di quello messo in cassaforte la scorsa stagione da Conte, per il valore inferiore della rosa e per la presenza nella stessa di diversi giocatori all'epoca semisconosciut o quasi e poi valorizzati all'infinito. Sotto altri punti di vista, rialzarsi dopo il tonfo dal primo al decimo posto, seppur al netto di una campagna acquisti faraonica da 150 milioni spesi, quella dell'estate 2024, ha avuto comunque del clamoroso. Dunque, vietato mettere a confronto due scudetti così vicini nel tempo ma anche così diversi per il contesto del momento, il gioco espresso dalle due squadre protagoniste, gli esborsi economici effettuati dalla società, le aspettative e diversi altri fattori: tra essi il feeling dei due allenatori con l'autunno.

Conte e le difficoltà di ottobre

Per Conte, infatti, ottobre (insieme a febbraio) è spesso stato il mese nero, con una media punti, almeno in Italia, che crolla da quella generale di 2,05 a partita all'1,83 di questo periodo, nel quale il bottino complessivo parla di 24 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte in 52 gare (pari al 20% del totale). La prima buona notizia per il tecnico salentino è che ottobre è 'menomato' di un weekend, quello in cui la Serie A (e gli altri campionati) si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, le tanto chiacchierate Nazionali che invece a volte vengono anche in soccorso. La seconda riguarda la fresca attualità, quel Genoa battuto nel primo match del mese, rialzando così la media generale di un periodo generalmente no. La terza riguarda il calendario di ciò che resta di ottobre: in Serie A, prima di girare la pagina del calendario, il Napoli dovrà vedersela con Torino, Inter e Lecce, mentre in Champions League ci sarà da far visita al PSV Eindhoven. In campionato gli azzurri dovranno provare a essere corsari in casa di Torino e Lecce, due trasferte in teoria non impossibili ma anche ricche di insidie, come sempre in questi casi, mentre al Maradona arriverà l'Inter, non esattamente un'avversaria qualunque. La squadra che un anno fa, da detentrice del titolo, provò fino all'ultimo a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli (e, ovviamente, viceversa) si presenterà a Fuorigrotta con il dente avvelenato e con tante motivazioni, tra le quali, chissà, magari la voglia di espugnare per prima un impianto che in questo 2025 non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Statistiche alla mano, ottobre sembra il mese buono per provare, dalla prospettiva dei nerazzurri, a diventare la prima formazione a prendersi la posta piena dal Maradona quest'anno, magari anche facendo leva su un'infermeria, quella del Napoli, che per quel giorno potrebbe essere ancora piuttosto piena e tra l'altro anche di elementi di un certo spessore. Poi c'è invece proprio il Napoli, che vorrà vincere per allungare su una diretta concorrente e anche per riscattare l'unica macchia presente finora sul proprio cammino in campionato, quella contro il Milan, nell'unico scontro diretto disputato finora. Insomma, tante motivazioni prima di un match a sua volta preceduto da altri impegni cruciali per entrambe le rivali: tante incognite in un calcio che nel giro di poco tempo può vedere ogni sua teoria prima confermata e sconfessata dagli eventi futuri, ma anche altre tesi avvalorate dai numeri, come quelli di un Maradona che mai come in questo 2025 sta rappresentando il dodicesimo uomo in campo del Napoli. L'Inter (e non solo) è avvertita.

