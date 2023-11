"Napoli a Madrid per una sfida decisiva"

A Napoli il Real la spuntò non senza soffrire, anche stasera al Santiago Bernabeu (ore 21, diretta Amazon Prime) gli azzurri di Mazzarri non partono certo coi favori del pronostico: ma il grande palcoscenico non può che dare ulteriore motivazione a una squadra che dopo il cambio in panchina è andata subito a vincere in campionato a Bergamo.

Le Merengues di Ancelotti sono prime a punteggio pieno, i partenopei seguono a cinque punti e con il pass per gli ottavi che pare assolutamente alla portata nonostante il mezzo passo falso con l’Union Berlino del turno precedente: il Braga è infatti quattro lunghezze dietro a due turni dalla fine del girone.

La tentazione per Mazzarri sarebbe quella di schierare Osimhen, ma il nigeriano non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Probabile un suo ingresso in campo nella ripresa.