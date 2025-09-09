Napoli al lavoro verso la Fiorentina: Conte pensa alla coppia difensiva Buongiorno-Beukema

Napoli, 9 settembre 2025 - Alla fine, i timori sono stati confermati: nel match tra la Svizzera e il suo Kosovo, Amir Rrahmani ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Come di consueto, il Napoli non si sbilancia sui tempi di recupero, che comunque non dovrebbero essere inferiori alle 3 settimane, con il rientro del difensore che nell'ipotesi più ottimistica potrebbe avvenire in tempo per sfidare a domicilio il Milan a fine mese. Se questa è la cattiva notizia, da contestualizzare in un calendario che vedrà gli azzurri a breve impegnati anche in Champions League nella complicatissima casa del Manchester City, la buona è che il mercato ha fornito ad Antonio Conte la validissima alternativa Sam Beukema, il cui debutto dovrebbe avvenire già contro la Fiorentina, nel match che segnerà la ripresa del campionato. Non solo: per un giocatore che entra in infermeria ce n'è un altro che è uscito, si spera stavolta definitivamente, fornendo tra l'altro l'assist buono ad André-Frank Zambo Anguissa per risolvere la complicatissima pratica Cagliari. Si tratta di Alessandro Buongiorno, che a sua volta scalpita per ritrovare quel posto da titolare di fatto scivolato via al termine del girone di andata dello scorso campionato proprio a causa dei tanti problemi fisici, con allegata perdita anche del posto in Nazionale. Ogni tunnel ha la sua via di uscita e chissà che il ritorno da titolare non avvenga già al Franchi, match nel quale Buongiorno potrebbe far coppia proprio con il volto nuovo Beukema.

Conte a prova di quattro competizioni

È questa l'idea di Conte per rispondere sul campo e senza piangersi addosso alle contingenze delle ultime ore. In effetti, a prescindere dagli infortuni effettivamente capitati, quest'anno il Napoli dovrà adoperare spesso il turnover per mantenere alti i propri standard nel contesto delle quattro competizioni da disputare, con un occhio di riguardo che inevitabilmente andrà alla Champions League. Lo stesso Conte sarà chiamato a smentire chi, tra auspici degli avversari e timori dei propri sostenitori, ne sostiene un grande depotenziamento quando c'è da gestire un calendario più fitto di impegni. Il bello, o il brutto a seconda dei punti di vista, comincerà ora che si avvierà anche la Champions League dopo le prime due giornate di campionato filate lisce come l'olio, tra risultati (Napoli a punteggio pieno, con 3 gol fatti e 0 subiti) e focus sul solo campionato. Da gestire non ci saranno soltanto le forze fisiche, quelle che catalizzano maggiormente l'attenzione dei tifosi specialmente quando arrivano le cattive notizie degli infortuni: il Napoli dovrà dimostrarsi grande anche e soprattutto a livello mentale, tra le pressioni che pioveranno sulle sue spalle in un campionato da vivere con i favori del pronostico e in una Champions League da affrontare, appunto, da campioni d'Italia e con l'incognita di un format inedito. Per questi motivi e per molti altri, nulla sarà lasciato al caso nel quartier generale di Castel Volturno, cercando di centellinare le energie fisiche e mentali in vista di una stagione ricca di aspettative, alimentate a loro volta da un mercato faraonico tra cartellini e un monte ingaggi salito di oltre il 30%. Nell'economia del gioco di Conte, al di là del modulo adoperato, per un'elasticità in tal senso forse anche difficile da preventivare prima dell'inizio di quest'avventura, la difesa rappresenta il reparto cardine, quello da curare con ancora più dovizia. Come tra l'altro accadrà già a partire dal match di sabato.

La coppia Buongiorno-Beukema al varo

Lo stop di Rrahmani, seppur arrivato in Nazionale, ha in tal senso fatto scattare un piccolo grande campanello d'allarme: i giocatori non più giovanissimi, come il kosovaro o come in precedenza accaduto allo stesso Romelu Lukaku, richiedono un trattamento particolare quando si tratta di gestire sforzi e minutaggio. Da preservare a questo punto, per non perdere un altro tassello d'esperienza in vista soprattutto della Champions League, c'è Juan Jesus, inaspettatamente titolare nelle prime due giornate di campionato. Da qui la scelta di varare la linea verde per la gara del Franchi, con Buongiorno e Beukema attesi al debutto in coppia, con l'olandese che sarà alla sua prima ufficiale in assoluto in azzurro. Una nota a margine potrebbe riguardare proprio l'età, in un calcio italiano nel quale, rispettivamente, un 26enne e un quasi 27enne vengono reputati giovani e quasi inesperti, mentre altrove si parlerebbe di giocatori fatti, finiti e forse addirittura già arrivati al limite del proprio sviluppo. A tagliare un po' la testa al toro, mediando un po' tra questi due punti di vista, ci pensa il raffronto tra i titolari di inizio campionato, Rrahmani e Juan Jesus, e quelli in predicato di esserlo sabato sera, Beukema e Buongiorno e dunque, dalla prospettiva del Napoli, al Franchi la scelta ricadrà sui 'giovani' in rampa di lancio. Poi, in Champions League un apporto maggiore di esperienza potrebbe essere necessario e con Rrahmani ai box la missione toccherà giocoforza a Juan Jesus, chiamato a guidare la difesa azzurra all'Etihad Stadium. Lo stesso Beukema un anno fa al Bologna ha potuto rompere il ghiaccio con la competizioni continentale più prestigiosa, alla quale stavolta tornerà con ambizioni ben più importanti. Prima però c'è la Fiorentina, forse il primo vero scoglio che il Napoli incontrerà in campionato. Storicamente la gara contro i viola ha sempre emesso verdetti mai banali, seppur ovviamente parziali specialmente a inizio settembre: una stagione fa, a inizio gennaio, arrivò un tris aperto da David Neres, che potrebbe riassaggiare il prato del Franchi dopo lo stop contro il Cagliari per un affaticamento muscolare. Anche per il brasiliano da allora in poi i problemi fisici sono stati numerosi e impattanti sulla sua avventura in azzurro, che potrebbe ripartire proprio dalla Fiorentina. Sempre ammesso che Conte decida di affidarsi al 4-3-3, ultimamente accantonato per quel 4-2-3-1 che sembra valorizzare maggiormente il reparto offensivo. E soprattutto Kevin De Bruyne, uscito rinfrancato dalla pausa riservata alle Nazionali a suon di gol.