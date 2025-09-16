Napoli, Beukema: "Debutto da sogno. Ora sotto con il Manchester City"

Napoli, 16 settembre 2025 - Tre vittorie su altrettante partite disputate in campionato, l'ultima delle quali porta anche la sua firma come ciliegina sulla torta: Sam Beukema ha inaugurato la sua avventura al Napoli nel match in casa della Fiorentina, stesa da un tris aperto da Kevin De Bruyne (che giovedì sera riaffronterà subito il suo recente passato, il Manchester City) e Rasmus Hojlund. Per quest'ultimo, arrivato dal mercato per allungare le rotazioni offensive dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku e l'ambientamento un po' a rilento di Lorenzo Lucca, la prima in azzurro è stata con gol: discorso che vale anche per il difensore olandese, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc.

Un debutto da sogno

La chiacchierata del classe '98 è cominciata partendo proprio dalla gioia del Franchi, tale a livello di squadra per un ruolino di marcia quasi perfetto e macchiato solo dal gol della bandiera firmato dal viola Luca Ranieri, il primo subito in assoluto in campionato, e personale di un giocatore che quest'estate, tra PEC, carte bollate, e pressioni anche del padre esercitate al Bologna, la formazione che l'ha lanciato in Serie A a partire dall'estate 2023, ha fatto le proverbiali carte false per abbracciare la causa Napoli, confermando il proprio desiderio con un entusiasmo palese fin dal giorno del suo approdo in ritiro a Dimaro. "E' stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall'inizio, abbiamo dominato e portato a casa tre punti importanti su un campo difficile. E' stata una grande emozione per me". Per Beukema, un biennio al Bologna coronato prima dalla storica qualificazione in Champions League e poi dalla vittoria in Coppa Italia, entrambi i traguardi vissuti da grande protagonista, contro la Fiorentina c'è stato anche il retrogusto piccante del derby dei tempi che furono. Non solo: alla corte prima di Thiago Motta e poi di Vincenzo Italiano, l'olandese ha potuto affinare ulteriormente le sue tecniche difensive, tra novità finite nel suo bagaglio d'esperienza e altre che serviranno subito ora che ad allenarlo c'è un maestro della fase arretrata come Antonio Conte. "Sono abituato dai miei due anni a Bologna a pressare alto insieme alla squadra, ma qui ci abbiamo lavorato davvero tanto fin dai ritiri. Abbiamo fatto bene a Firenze, ma possiamo ancora migliorare: stiamo facendo bene, ma credo che ci sono ancora tanti passi da fare. Se prendi la palla più alto in campo hai più probabilità di fare gol, perché sei ovviamente più vicino alla porta avversaria. Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo essere sempre molto attenti tutti perché ci sono anche i rischi".

Verso il Manchester City

Altrove magari i parametri anagrafici sono diversi, ma in Italia un classe '98, come appunto Beukema, e un classe '99 sono reputati due calciatori giovani, a maggior ragione se difensori: l'altro 'partner in crime' dell'olandese al Franchi è stato il rientrante Alessandro Buongiorno, quasi un nuovo acquisto per il Napoli se si pensa al calvario fisico degli ultimi mesi, per una coppia che giovedì sera potrebbe essere scelta per arginare lo strapotere fisico e tecnico di un certo Erling Haaland. "Mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche durante la settimana in allenamento. Lavoriamo sempre bene, anche con gli altri difensori". Tre vittorie su tre in campionato, contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, con il sogno di allungare la striscia a un poker stendendo a domicilio anche il Manchester City nella gara che aprirà l'avventura del Napoli in Champions League, con il debutto assoluto nel nuovo format varato un anno fa: tra soddisfazione per quanto raccolto finora, ambizioni per il futuro e sano realismo per l'avversario da affrontare e la sua caratura, Beukema non si nasconde. "Abbiamo iniziato bene, però è solo l'inizio: la strada è ancora lunghissima. La prossima partita segnerà l'inizio della Champions League e sarà un'altra bella sfida, contro il Manchester City: vogliamo dimostrare che siamo forti. E' una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì. Siamo molto carichi per giovedì, giorno in cui inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti". Dal Franchi all'Etihad Stadium: chissà che il Napoli non possa trovare il gol ancora grazie a Beukema, reduce però da un post Fiorentina complicato, tra il treno del ritorno perso per un antidoping andato per le lunghe e la sindrome influenzale che ne ha rallentato la marcia di avvicinamento nei giorni scorsi. "Spero di segnare ancora. Secondo me - continua Beukema - è un valore aggiunto quando un difensore riesce ad aiutare la squadra anche con qualche gol. Per me è stato un ottimo inizio, ma so di dover ancora migliorare tanto in tutti gli aspetti. Spero di fare altri gol". La chiacchierata dell'olandese, che parla un ottimo italiano anche grazie agli anni vissuti insieme alla mamma a Riccione, meta tuttora di ogni estate, si chiude parlando del suo approccio iniziale con la nuova realtà. "Ho avuto modo di visitare un po' la città: ho visto qualche luogo ed il mare è bellissimo. Mi piace molto Napoli: mi trovo benissimo qui".