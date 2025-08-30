Napoli-Cagliari 1-0, decide Anguissa all'ultimo secondo

Napoli, 30 agosto 2025 – Dal Cagliari al Cagliari: la prima in casa del Napoli è un dolce ricordo legato allo scudetto vinto a maggio. Stavolta i rossoblù non sono paghi di una salvezza appena raggiunto e vendono carissima la pelle, non lesinando qualche sortita offensiva quando possibile. Ai punti sono però gli azzurri a confezionare più occasioni, con le più nitide che arrivano nella coda del match: McTominay, l'uomo della provvidenza il 23 maggio, complice un ottimo Caprile fallisce il match point non prima di riprovarci con un'acrobazia stavolta infelice, ma proprio all'ultimo secondo Anguissa più o meno dalla stessa zolla è provvidenziale con un destro al volo su assist del rientrante Buongiorno. Vince il Napoli e lo fa 'alla Conte', presentandosi così alla sosta a punteggio pieno, tra note liete e qualcuna dolente che sarà analizzata senza l'angoscia di aver lasciato punti per strada. Mica poco, nel calcio di agosto.

Le formazioni ufficiali

Conte sceglie un 4-1-4-1 aperto da Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola in una difesa schermata da Lobotka: davanti tocca a Lucca, assistito da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Pisacane replica con un 3-5-1-1 che tra i pali vede Caprile, con Mina, Luperto e Obert a sua protezione e la coppia Palestra-Zappa come quinti: a centrocampo ci sono Adopo, Prati e Deiola, mentre a supporto dell'unica punta Esposito agisce Folorunsho.

Primo tempo

Il primo brivido al Maradona lo regala al 4' un cross tagliato di Spinazzola che nessun compagno, in particolare la torre Lucca, riesce a intercettare. Lo spartito del match è chiaro fin dalle prima battute: Napoli all'attacco e Cagliari chiuso dietro, con il rischio di farsi male da solo, come quando Prati si avventa in un retropassaggio per Caprile che quasi diventa un assist per McTominay: lo stesso numero 16 rossoblù poi si riscatta respingendo gli assalti di Anguissa e Rrahmani. Al 18' Spinazzola torna a mettere in mezzo una bella palla per Lucca, che in acrobazia non riesce nell'aggancio. Al 29', dopo una fase leggermente più equilibrata del match, al termine di un'azione avvolgente degli azzurri Anguissa prova la rasoiata, ma Luperto, uno dei tanti ex di giornata, è sulla traiettoria giusta e spazza. Dopo un inizio complicato, il Cagliari comincia a mettere la testa fuori dal guscio e al 36' si rende pericoloso con una bella palla di Deiola per Esposito che Meret intercetta in qualche modo e con un pizzico di fortuna: poco dopo Obert penetra in area e fa tutto bene prima di incespicare goffamente sul pallone. Al 38' Esposito vede Meret fuori dai pali e tenta la follia, ma la palla termina abbondantemente fuori: poco dopo, da distanza ben più plausibile, la botta di De Bruyne sorvola la traversa di non moltissimo. Al 40' Adopo perde una brutta palla, lavorata con un bel tacco da Anguissa prima di arrivare a Lucca, murato da Luperto. Sul ribaltamento di fronte il neoacquisto Palestra mette in mezzo una palla che Prati gira sulla traversa non di molto. Ci provano da una parte Folorunsho (palla sul fondo) e dall'altra Lucca (Caprile si accartoccia e blocca): il portiere ospite si ripete poi sul destro potente da posizione defilata di McTominay, bravo nell'occasione a dribblare metà difesa rossoblù prima che l'arbitro Bonacina fischi due volte.

Secondo tempo

Le squadre rientrano in campo con gli stessi effettivi e con il Napoli a provare subito a lanciare il forcing. Al 48' ci pensano Deiola e Prati con un pasticcio dietro a regalare una chance a McTominay, la cui rasoiata da fuori sfiora il palo alla sinistra di Caprile. Al 51' Anguissa prova il tiro dritto per dritto, ma si rivela quasi una telefonata per Caprile, un altro ex di giornata. Il primo cambio lo chiama Pisacane, che sostituisce Zappa con Luvumbo. Al 60' Spinazzola fa tutto da solo: finta e controfinta a ubriacare proprio Luvumbo e rasoiata verso il primo palo che Caprile devia in corner, l'ennesimo per il Napoli, dai cui sviluppi Politano ci prova prima con il sinistro e poi con il destro, regalando solo l'illusione del gol al Maradona. Il Cagliari prova a rifiatare e lo fa proprio con Luvumbo, che da fuori apre troppo il sinistro, che sorvola la traversa. Pisacane cambia ancora: fuori Prati ed Esposito e dentro Gaetano e Borrelli. Quest'ultimo guadagna subito una punizione, con allegato giallo a Juan Jesus, che Conte sostituisce gettando nella mischia Buongiorno. Alla ripresa del gioco Politano scippa palla a Folorunsho con un intervento al limite e poi prova il sinistro a giro che sorvola di poco la traversa. Al 74' Luvumbo mette in mezzo una bella palla dalla destra sulla quale Folorunsho al volo alza troppo la mira. Per il finale Conte si gioca la carta Ambrosino, che rimpiazza un evanescente Lucca. Al 79' Caprile è attento su una palla morbida e insidiosa di Politano: ne segue un'altra serie di corner per gli azzurri chiusa dal colpo di testa fuori bersaglio di Buongiorno. Le prossime mosse di Conte sono Olivera e Lang , che rilevano Spinazzola e De Bruyne. Alla ripresa del gioco un altro ex come Gaetano prova a dare un dispiacere al Maradona, ma la sua botta da fuori finisce abbondantemente in curva: prima ancora, un pasticcio nella costruzione dal basso degli ospiti aveva regalato la sfera a Lang, la cui botta era stata mandata in corner da Mina. Le ultime carte di Pisacane si chiamano invece Di Pardo e Idrissi, che entrano per Palestra e Folorunsho. Proprio Idrissi guadagna una punizione sull'out mancino: batte Gaetano e la difesa azzurra manda la sfera in fallo laterale prima che il Cagliari la riconquisti, con Luvumbo che esplode una botta che Meret fagocita. Bonacina fischia anche dall'altro lato del campo, con Lobotka a finire a terra: stavolta batte Politano e Anguissa di testa gira fuori bersaglio. I minuti di recupero sono 5, aperti da una deviazione di Adopo su un cross di Olivera che per poco non beffa Caprile, poi a dir poco miracoloso sul piazzato dal cuore dell'area di McTominay al 93'. Dopo un giro di lancette lo scozzese, che nell'occasione precedente poteva fare molto meglio, riprova l'acrobazia vincente della sera dello scudetto, su palla morbida di Politano. Sembra la parola fine alle speranze di vincere il primo match casalingo, e invece all'ultimo secondo Buongiorno mette in mezzo un cross rasoterra che Anguissa trasforma con un destro al volo: vince il Napoli, seppur con più difficoltà del previsto, e vince 'alla Conte' grazie a un altro dei suoi pretoriani dai gol pesantissimi.