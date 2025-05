Napoli campione, De Laurentiis: “Conte resta? Mai dire mai. Lo vorrei in Champions”

Napoli, 23 maggio 2025 - "Conte resta? Mai dire mai", il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Dazn parla del futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. "Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli merita rispetto. E se uno vuole mettersi a disposizione 'welcome'. Siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché mi farebbe piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions".

"Dire quattro è un bel numero, non è facile, speriamo sia l'inizio di una continuità. Quando ho conosciuto Conte alle Maldive mi ha subito colpito la sua mentalità, lo scorso novembre ho cercato di portarlo a Napoli subito, mi ha chiesto di venire a giugno per fare qualcosa di importante. Ce l'ha fatta, chapeau", ha continuato il presidente del Napoli.

De Laurentiis poi ricorda che "abbiamo raccolto il Napoli in Tribunale, la gente spesso se lo dimentica. Napoli è una città che ti regala sempre il massimo della vita, bisogna saperla cogliere altrimenti si rimane ai margini della desolata mentalità. Anche quando c'è disperazione i napoletani ne escono sempre vincenti".