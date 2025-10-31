Napoli-Como, probabili formazioni e dove vederla. Hojlund torna al centro dell'attacco

Acquista il giornale
31 ottobre 2025
Altri rientri importanti per Conte, che recupera pure Lobotka e Rrahmani ma solo per la panchina: entrambi potrebbero trovare spazio contro l'Eintracht martedì

di GIUSY ANNA MARIA D'ALESSIO
31 ottobre 2025
Rasmus Hojlund esulta dopo un gol (Ansa)

Napoli, 31 ottobre 2025 - Il tabù trasferta, dopo 4 ko consecutivi lontano da Fuorigrotta, è stato infranto a Lecce, portando a 2 le vittorie di fila nel segno di una boccata d'ossigeno fondamentale dopo settimane non semplici: nella cornice amica (e imbattuta nel 2025) del Maradona, il Napoli sogna di calare il tris contro il Como, che dal canto suo sabato 1 novembre alle 18 andrà a caccia di un risultato di prestigio per continuare a cullare le ambizioni europee.  

Le probabili formazioni

  Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Fabregas

Orario e dove vedere Napoli-Como in diretta tv e streaming

  Napoli-Como (fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la cui app è visibile anche sulle console di gioco PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), sulla piattaforma TIMVISION BOX o tramite i dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, attivando l'opzione 'DAZN 1' è possibile vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

Qui Napoli

  Il Como nel mirino, ma un pensiero anche all'imminente impegno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di martedì 4 novembre alle 18.45 ma senza varare il turnover. Anzi: al netto degli infortuni di lungo corso di Romelu Lukaku, Alex Meret e Kevin De Bruyne, Antonio Conte (protagonista di un'altra vigilia silenziosa) punta a schierare il miglior undici possibile in campionato per cercare di blindare la ritrovata vetta della classifica. Con il ritorno del 4-3-3, al centro dell'attacco ci sarà Rasmus Hojlund, che si è lasciato definitivamente alle spalle il fastidio muscolare delle ultime settimane: a destra toccherà a Matteo Politano, insidiato dal jolly Eljif Elmas, mentre a sinistra è certo di una maglia un David Neres ultimamente in crescita. Nonostante il rientro di Stanislav Lobotka, in cabina di regia toccherà ancora a Billy Gilmour: una staffetta a gara in corso non è da escludere per consentire allo slovacco di mettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop, con il resto del reparto che sarà completato da Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa, il match winner di Lecce. Tra i pali spazio a Vanja Milinkovic-Savic, una scelta forzata, con Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola in difesa: anche in questo caso, scalpita il rientrante Amir Rrahmani per riprendere confidenza con il rettangolo di gioco.

