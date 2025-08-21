Napoli, Conte: "Vincere ancora lo scudetto? Calma e voliamo basso"

Napoli, 21 agosto 2025 - La prima conferenza stampa della vigilia avrà luogo domani, giorno antecedente il debutto del campionato in casa del Sassuolo, con la speranza di un'intera piazza di fare meglio della prima un anno fa a Verona, persa 0-3: Antonio Conte comincia però a rompere il ghiaccio a livello mediatico tramite i microfoni di SportMediaset, tra ambizione, sano realismo e i primi guanti di sfida lanciati ai tanti avversari all'orizzonte.

Le dichiarazioni di Conte

Si parte dal sogno di un'intera piazza e dello stesso tecnico salentino, conscio di poter entrare ulteriormente nella storia degli azzurri qualora riuscisse a centrare una doppietta senza precedenti a queste latitudini. "Già il fatto di poter essere il primo allenatore a vincere due scudetti qui in questa piazza fa capire la difficoltà di questa cosa, mai accaduta prima. Ma dobbiamo stare belli calmi, è un obiettivo molto molto difficile, vedremo cosa accadrà quest'anno: voliamo basso e facciamo parlare gli altri". Insomma, il mantra scelto da Conte è chiaro: vincere non è più l'unica cosa che conta perché, tra statistiche in teoria avverse, quelle sulla riconferma, e avversari che intanto, seppur a fari spenti si stanno rinforzando, la missione appare in salita. Ma non impossibile, specialmente quando c'è da difendere con orgoglio un titolo vinto la scorsa stagione sudando fino all'ultima giornata e senza partire da favoriti. "Dobbiamo far pare i fatti. Anche per questo - continua Conte - non penso di dover dire io se siamo i favoriti: ci sono gli esperti, facciano le loro griglie e dicano se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Anche noi abbiamo lavorato, ma ora dobbiamo portare tutto sul campo. Non mi interessa chi sono gli avversari. L'importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto". Lo stesso Napoli, chiaramente la squadra che alla vigilia del campionato incute più timore alle altre, ha lavorato sodo su un mercato tra l'altro non ancora finito e non solo per l'impellenza di dover trovare un sostituto di Romelu Lukaku: i colpi messi a segno sono stati tanti finora e, restando al reparto avanzato, quelli che hanno vestito d'azzurro Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca sembrano i più suggestivi. Non solo: proprio l'infortunio di Big Rom potrebbe avvicinare i due, con Lucca come titolare designato in luogo dell'assente (che ne avrà per mesi nonostante la decisione di non operarsi) e l'ex Manchester City disponibile, chissà, magari a giocare anche da prima punta. "De Bruyne ha capito subito la differenza che c'è tra il Napoli e il Manchester City. E' stato molto umile, attento e intelligente. Si è calato alla perfezione nell'ambiente. Lucca invece - conclude Conte - è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra, vedremo quanto tempo ci vorrà per farlo crescere e quanto ci saprà dare".

Le dichiarazioni di Marianucci

Intanto, restando in tema di volti nuovi ma passando alla difesa, ai microfoni di Radio Crc si è invece concesso Luca Marianucci, che ha innanzitutto tracciato un bilancio molto parziale delle sue prime settimane in azzurro, lui che ha avuto anche l'onore di essere il primo acquisto ufficiale della sessione estiva tuttora in corso. "Per me è una grande soddisfazione essere arrivato al Napoli: posso solo imparare dai miei compagni di squadra, io sono pronto ad ascoltare ed applicare qualsiasi consiglio mi venga dato. I ritiri di Dimaro e Castel di Sangro sono stati impegnativi sul piano fisico, ma sono cose che ci ritroveremo sia sabato che nelle prossime partite. Mi sono ambientato subito molto bene con la squadra: sono grandi campioni, ma soprattutto belle persone con le quali si è creato subito un buon feeling, come si può vedere anche da fuori". Dall'esterno al campo, con la fase difensiva da affinare per proteggere il fortino del Napoli. "Ci sono concetti che aiutano tutta la squadra. Quando si difende molto alti si ha meno spazio da coprire e si è più vicini alla porta in caso di recupero del pallone e quindi si è più propositivi in attacco". Marianucci parla poi di Conte, l'allenatore quasi manager del Napoli che ha messo lo zampino in gran parte delle operazioni di mercato, se non addirittura in tutte. "E' un campione ed un vincente, spero che mi trasmetta i suoi insegnamenti e la sua personalità. Anche perché io - continua il classe 2004, prelevato dall'Empoli per circa 9 milioni - sono un difensore a cui piace giocare molto con la palla, bravo tecnicamente, un buon marcatore: ho tanto su cui migliorare, ho iniziato adesso". L'umiltà non manca al giovane Marianucci, che prova a farsi conoscere anche per il ragazzo che è fuori dal campo, partendo dalla musica, con preferenze molto in voga oggi tra i suoi coetanei. "Ascolto il rap italiano: Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash e Luché su tutti". Si chiude questa parentesi dell'intervista poi parlando del primo approccio con il capoluogo campano. "Non ho avuto tempo di visitare bene la città, ma ne avrò sicuramente: sono riuscito a vedere solo il murales di Diego Armando Maradona finora". L'epilogo dell'intervista è invece riservato al campo e all'imminente debutto del campionato degli azzurri contro il Sassuolo: per Marianucci potrebbe essere la prima in gare ufficiali con la nuova maglia, anche se in teoria il suo . "E' un'emozione indescrivibile iniziare questa nuova stagione con tutti i miei compagni e provare a difendere lo scudetto che abbiamo in petto. Stiamo preparando la sfida nei minimi dettagli, il mister ci tiene molto a curare ogni aspetto: siamo pronti per fare una grande partita".

Vuelta 2025, chi sono i 10 favoriti e perché