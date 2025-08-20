Napoli, non solo Lorenzo Lucca: ipotesi De Bruyne al centro dell'attacco per sostituire Lukaku

Napoli, 20 agosto 2025 - L'attesa per il debutto ufficiale del Napoli campione in carica è a sua volta intrisa di tante altre storie più o meno suggestive, figlie di un mercato con diversi botti: tra esse c'era la prima insieme in un club di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, protagonisti di mille battaglie con il Belgio e ora, finalmente, chiamati a vivere un'esperienza più continua.

Invece niente da fare: almeno per qualche mese l'asse di fuoco tra i due continuerà a essere una chimera. Per quanto? Nonostante la recentissima rassicurazione fornita ai propri tifosi a mezzo social, i tempi di recupero di Lukaku dalla grave lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra saranno molto lunghi, seppur ad oggi ancora ignoti.

La prima conseguenza di quanto accaduto nel primo tempo dell'ultima amichevole dell'estate, quella contro l'Olympiacos, è che il Napoli è tornato sul mercato delle prime punte dopo aver beffardamente già lasciato partire Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: l'elenco dei possibili sostituti è nutrito, affollato ma non ancora con delle gerarchie sulle preferenze, al netto dell'uscita di scena di Nikola Krstovic, a un passo dall'Atalanta.

Per fortuna di Antonio Conte, comunque per i prossimi mesi monco di colui che è stato definito il suo prolungamento in campo, il direttore sportivo Giovanni Manna (a sua volta 'infortunato' dopo una corsa costatagli il tendine d'Achille) gli ha da tempo procacciato Lorenzo Lucca, l'alter ego di Big Rom che vivrà subito un inizio di avventura in azzurro da protagonista. Poi sarà la volta del mercato, ma non solo, perché qualche idea interna è già al vaglio a Castel Volturno. E una di esse riguarda proprio De Bruyne, il 'gemello diverso' di Lukaku.

La suggestione di De Bruyne prima punta

Già nel secondo tempo del match contro i greci che ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro l'ex Manchester City ha chiuso in una posizione più avanzata, in realtà non un inedito ma un retaggio proprio della sua precedente lunghissima avventura alla corte di un maestro della fase offensiva come Pep Guardiola. Le idee tattiche di Conte, si sa, sono più moderate e volte più che altro all'equilibrio e alla solidità della fase difensiva, missione assolta alla perfezione l'anno scorso, confezionando in campionato il miglior reparto arretrato d'Europa con appena 27 reti subite, di cui 3 nell'esordio choc di Verona, con il senno del poi uno scivolone indolore e forse addirittura necessario per raddrizzare subito la barra.

Al di là della cabala che già in passato aveva visto il Napoli vincere lo scudetto dopo aver perso rovinosamente al Bentegodi, stavolta Conte vuole evitarsi un'altra partenza ad handicap, anche perché nel frattempo è cambiato il mondo. Un anno fa, al Napoli arrivano decimo dopo un disastroso post scudetto, veniva chiesto esplicitamente da Aurelio De Laurentiis il 'semplice' ritorno in Europa, magari passando dalla porta principale della Champions League. Invece gli azzurri, partendo a fari spenti nonostante un mercato faraonico da 150 milioni spesi, sono andati ben oltre, vincendo il campionato al termine di un lungo testa a testa con l'Inter durato fino all'ultima giornata.

Qualcuno ha posto l'accento su diversi presunti match point gettati alle ortiche dai campioni in carica all'epoca allenati da Simone Inzaghi, ma in fin dei conti il primato di giornate al comando della classifica spetta agli azzurri, che così facendo hanno legittimato il loro trionfo. In questi casi, il sigillo definitivo, quello volto a confermarsi al top del calcio italiano (e non solo), sarebbe ripetersi, impresa mai facile come proprio l'Inter ha constatato di recente. Innanzitutto cambiano le pressioni, dettaglio mai banale specialmente in una piazza già di per sé rovente: quest'anno tutti faranno la cosiddetta corsa sul Napoli, che a sua volta non potrà più giocare a nascondino con gli altri o con se stesso.

Poi, altro dettaglio non esattamente trascurabile, il calendario degli azzurri sarà piuttosto fitto: la settimana piena di lavoro senza impegni internazionali, il piatto forte di casa Conte, non esiste più e quindi le forze, fisiche e mentali, andranno gestite, con conseguente aumento anche del rischio infortuni, un dazio che tra l'altro Lukaku ha già pagato.

In un colpo solo il Napoli ha perso il suo perno offensivo, con un bottino di 14 reti e 11 assist nella sua prima stagione in azzurro, nonché il pretoriano di Conte e il regista avanzato. Una tripla, se non di più, lacuna che proprio il tecnico salentino sta pensando a come colmare, in attesa di notizie dal mercato. L'ultima idea, nata proprio dalla sfortunata (per Lukaku) amichevole contro l'Olympiacos, parla di un'opzione dall'inizio o a gara in corso di posizione De Bruyne in posizione più avanzata, quasi da prima punta. Se non fosse che di mezzo c'è un autentico jolly della fase offensiva si potrebbe tirare in ballo un passato che all'ombra del Vesuvio sembra lontano, quello di Dries Mertens dirottato da Maurizio Sarri al centro dell'attacco dopo la cessione di Gonzalo Higuain e l'infortunio di Arkadiusz Milik.

Quello che sembrava un esperimento si trasformò nella mossa che cambiò la carriera del belga, trasformandolo da un esterno non particolarmente prolifero a una prima punta sui generis ma micidiale, che sarebbe diventato il miglior marcatore della storia del Napoli. Da un belga all'altro, da Mertens a De Bruyne e da un'emergenza all'altra: cambiano diversi ingredienti, compreso l'allenatore, ma il copione all'ombra del Vesuvio potrebbe ripetersi, con l'aggiunta che stavolta le incognite sui protagonisti della possibile nuova mossa tattica sono molte meno.

Il Sassuolo (e non solo) è avvertito: potrebbe ritrovarsi il gigante Lorenzo Lucca, ma anche una sorpresa che potrebbe rispondere al nome di De Bruyne, il fuoriclasse belga in cerca di nuovi stimoli in questa parte finale di carriera e forse anche di una posizione in campo più o meno inedita.

Juventus, al vaglio il ritorno di Rabiot